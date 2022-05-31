Спикер парламента назвал ложным процессом инициативу оппозиции по созыву внеочередного заседания по вопросу Карабаха

Председатель Национального собрания Ален Симонян назвал ложным процессом инициативу оппозиции по созыву внеочередного заседания по вопросу Нагорного Карабаха.

Симонян уверен, что оппозиционные коллеги, требующие отставки правительства, пытаются посредством парламента найти выход из трудного положения. По словам представителя правящей партии, в данный момент оппозиция находится в тупиковой ситуации.

«Это очередная попытка найти какой-то выход из ситуации. То, что Ишхан Сагателян каждый раз с трибуны говорит: «Я не указываю время», а потом говорит: «72 часа, 72 часа я не просто так говорю, остались дни, часы, потерпите еще немного», они не понимают, что именно этими словами себя выдают, что находятся в тупике», - сказал Симонян.

Обе оппозиционные фракции, «Айастан» и «Честь имею», 3 июня созвали внеочередное заседание Национального собрания для принятия заявления по Нагорному Карабаху и процессу делимитации границ. Правящая фракция, от которой зависит и проведение заседания, и принятие заявления, уже заявила, что не примет участия во внеочередном заседании.

Ален Симонян сегодня заявил, что процесс, связанный с переговорами по Карабаху, является максимально прозрачным. Спикер НС считает опасения оппозиционеров необоснованными.

«В целом нашему народу все говорится. И премьер-министр неоднократно говорил, что не будет какого-либо процесса, который не будет включать в себя мнение Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], который не будет включать в себя мнение граждан Республики Армения, не будет и нет. Давайте раз и навсегда зафиксируем: то, что говорит оппозиция, это всего лишь предлог для них, чтобы выйти из ситуации, которую они создали», - сказал спикер парламента.

Между тем, оппозиция, которая вот уже месяц проводит уличные акции протеста, убеждена, что власть ведет переговоры за спиной народа и без красных линий. У оппозиции нет сомнений, что Пашинян уже снизил планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, вот почему она начала свою борьбу.

«Что мы говорим? Мы говорим, что когда вы ведете переговоры от имени народа и государства, вы должны хотя бы зафиксировать красные линии. Они боятся, боятся, потому что пообещали Алиеву, боятся, потому что с момента окончания войны прошло 1,5 года, а увеличилась только численность внутренних войск и полиции, а численность армии сократилась», - подчеркнул оппозиционный вице-спикер НС, член фракции «Айастан» Ишхан Сагателян.

Он отметил, что две оппозиционные фракции сформулировали минимальные требования, с которыми должна выступать любая власть Армении, а представители власти уже долгое время не делают одно простое заявление о том, что Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана. Также и по этой причине оппозиция хочет, чтобы Национальное собрание выступило с заявлением. Сегодня от такой формулировки уклонился и спикер парламента.

«Сказав что-то сейчас, я могу предопределить или повлиять и ограничить переговорные возможности армянской стороны. Для того, чтобы сделать какой-то хороший заголовок или лозунг, я должен сделать какое-то заявление, а в дальнейшем это окажет [негативное] влияние. Я считаю, что сейчас я не должен отвечать на этот вопрос», - сказал Симонян.

По мнению Ишхана Сагателяна, властям больше нечего сказать, он считает, что власти оказались в тупике и ищут выходы из ситуации. «Я все это формулирую буквально, так, чтобы было понятно рядовым, простым гражданам. Такова реальность, все остальное ерунда», - отметил оппозиционер.

На внеочередном заседании оппозиция предлагает выступить с заявлением, в котором исключается не только нахождение Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, но и нарушение территориальной целостности Армении в процессе делимитации границ, а также постановка под сомнение факта Геноцида армян в процессе армяно-турецкого примирения. Оппозиция хочет, чтобы власти заявили, что возвращение военнопленных и вывод азербайджанских войск с территории Армении должны быть предварительным условием для начала процесса делимитации границ с Азербайджаном.

Тем временем власти говорят о возможности лишения оппозиции мандатов за отсутствие оппозиционных депутатов на заседаниях парламента.

«Я настроен обратиться по этому вопросу в Совет Национального собрания, в целом решения нет, я говорю о своем настрое», - заявил Ален Симонян.

Окончательное решение об обращении в Конституционный суд по вопросу о прекращении полномочий депутата принимает Совет на заседании, созванном по инициативе председателя Национального собрания. В состав Совета входят председатель НС, вице-спикеры, председатели фракций и комиссий. Правящая фракция имеет в Совете большинство. Если решение не принимается на заседании Совета, вопрос не закрывается. По меньшей мере, 22 депутата еще могут собраться и обратиться в Конституционный суд с заявлением о прекращении полномочий своего коллеги.