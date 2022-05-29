Золотую пальмовую ветвь в Каннах получил фильм «Треугольник печали»

Главный приз Каннского кинофестиваля - Золотую пальмовую ветвь - получил фильм шведского режиссёра Рубена Эстлунда "Треугольник печали".

Лауреаты 75-го Каннского фестиваля были объявлены вечером в субботу.

Гран-при поделили два фильма - "Близко" Лукаса Донта и "Звёзды в полдень" Клэр Дени. Награду лучшему режиссёру получил Пак Чхан Ук из Южной Кореи.

В основном конкурсе был представлен фильм "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова.

На церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Он, в частности, провёл параллели между изображением войны и диктатуры на экране и тем, с чем в реальности столкнулась Украина. "Я уверен - диктатор проиграет. Мы выиграем эту войну. Слава Украине!" - заявил Зеленский.

Фестиваль в Каннах публично осудил войну в Украине и российскую агрессию в отношении этой страны. Официальной российской делегации в этом году было запрещено посещать киносмотр. Присутствие в программе фильма российского режиссёра Серебренникова вызвало дискуссию. Сам Серебренников высказался против войны в Украине. Внимание привлекло выступление украинского режиссёра Сергея Лозницы, который отверг звучащие на фоне войны требования бойкотировать русскую культуру.

Украинский пёс Патрон, джек-рассел-терьер, работающий со спасателями по поиску мин, был удостоен премии Palm Dog Award ("Пальмовый пёс") Каннского кинофестиваля. Премию вручают собаке, снявшейся в фильме-участнике конкурса.

Радио Свобода