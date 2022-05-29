Оппозиция продолжила акции протеста в Ереване

Лидер протестного движения Ишхан Сагателян заявил, что необходимо усилить давление на власти. Он заявил, что отныне все политические силы, а также неправительственные организации, интеллигенция, вузы должны высказаться о своей позиции.

«Это водораздел… С понедельника, с 11:00 мы всех вас приглашаем на площадь, пройдем по нескольким адресам, все должны отвечать по очереди, мы должны понять, кто за народ, а кто против», - заявил он.

Отметим, что в субботу в столице Нагорного Карабаха Степанакерте также прошли акции протеста в поддержку требований оппозиции в Армении.

Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца апреля, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.