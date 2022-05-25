Одной из главных обсуждаемых тем в Брюсселе было возвращение пленных - Пашинян

Одной из главных обсуждаемых тем в Брюсселе было возвращение пленных, сегодня в ходе правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, позиция и Евросоюза, и международных организаций, и Армении состоит в том, что пленные должны быть как можно скорее возвращены.

По словам Пашиняна, Азербайджан постоянно пытается увязать возвращение пленных, заложников и других удерживаемых лиц с дополнительными условиями.

«Мы не согласны с такой позицией, наша позиция по-прежнему заключается в том, что, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, все удерживаемые лица - военнопленные, заложники, должны быть возвращены», - сказал глава правительства.

Пашинян отметил, что в настоящее время подтверждено, что в Азербайджане содержатся 39 пленных, один из которых недавно, заблудившись, оказался на подконтрольной Азербайджану территории.

«Мы прилагаем все возможные усилия (кстати, самым действенным способом является обеспечение поддержки и давления международного сообщества), чтобы наши граждане как можно скорее вернулись на родину», - сказал премьер.

Большинство из 38 армянских пленных уже осуждены в Азербайджане по разным обвинениям - от незаконного пересечения границы до терроризма. По неподтвержденным данным армянской стороны, в Азербайджане удерживаются еще 80 пленных армян. До сих пор из Азербайджана на родину вернулись 150 пленных.