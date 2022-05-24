Азербайджан и Турция спешат оформить достигнутое в войне преимущество де-юре - Сагателян

«Никакие антиармянские договоренности нас больше не удивляют, мы сказали, что есть одно главное решение сложившейся ситуации – как можно скорее избавиться от этого правительства зла», – на площади перед началом марша заявил один из лидеров оппозиционного движения, депутат фракции «Айастан» Ишхан Сагателян, комментируя состоявшуюся два дня назад в Брюсселе встречу лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве главы Европейского совета и достигнутые на ней договоренности.

«Ситуация следующая: Азербайджан и Турция торопятся оформить достигнутое в войне преимущество де-юре, торопятся, потому что знают, что когда потеряют своего партнера в Армении, а они его потеряют, до этого осталось недолго, то не смогут довести до конца те планы, которые перед ними стоят», - убежден вице-спикер НС Ишхан Сагателян.

Он также отметил, что на них оказывается давление, «с утра в домах многих товарищей по борьбе начались обыски». Сагателян подчеркнул, что они доведут борьбу до победного конца.

Сегодня утром сторонники оппозиции заблокировали входы в здание Министерства иностранных дел, а затем вошли в здание.

Оппозиционное движение установило палатки на площади Франции и уже четвертую неделю подряд перекрывает одну из центральных транспортных развязок Еревана. Оппозиция обвиняет власти в намерении пойти на односторонние уступки, признав Нагорный Карабах частью Азербайджана, чему может помешать только отставка премьер-министра. Власти отвергают это обвинение.