Сторонники оппозиции сначала заблокировали здание МИД, а затем вошли в него

Граждане, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сегодня, прорвавшись через полицейский кордон, выстроенный перед зданием Министерства иностранных дел, заблокировали входы в здание.

Оппозиционный вице-спикер Национального собрания, депутат фракции «Айастан» Ишхан Сагателян призвал не впускать сотрудников внутрь.

«Этой блокадой мы показываем, что каждый час работы этого ведомства является антигосударственным, противоречащим нашим интересам. Выражаем наше возмущение и блокируем деятельность государственных структур. Я вновь призываю вас объединиться, быть внимательными на всех входах и не позволять ни одному сотруднику войти внутрь или выйти из здания», - сказал он.

Спустя два часа депутаты от оппозиции вошли в здание министерства. Они вывесили флаги Нагорного Карабаха на дверях кабинетов, а повстречавшийся им на пути заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян прикрепил флаг к своему пиджаку, но не выполнил главное требование оппозиции - сказать, что «Арцах [Нагорный Карабах – ред.] никогда не будет в составе Азербайджана».

Сегодня перед зданием МИД между протестующими и полицией также произошла потасовка. Полиция сообщает об одном задержанном.

«Сегодня вечером мы подробно обсудим то, что мы сделали, но одно ясно: мы должны блокировать деятельность тех государственных структур, которые не служат интересам Республики Армения и армянского народа, мы должны воспрепятствовать их деятельности и тем самым показать волю народа и добиться полного двоевластия», - заявил Сагателян.

От зданий госведомств протестующие маршем вернулись на площадь Франции, где установлены палатки оппозиции, которая уже четвертую неделю подряд держит закрытой для транспорта одну из центральных транспортных развязок Еревана.

Оппозиция обвиняет власти в намерении пойти на односторонние уступки, признав Нагорный Карабах частью Азербайджана, чему может помешать только отставка премьер-министра. Власти отвергают это обвинение.