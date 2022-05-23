«Любые контакты с руководителем Азербайджана нужно считать прогрессом» - провластный депутат

Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Виген Хачатрян считает встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе прогрессом.

«Сам факт встречи - это уже достижение, - говорит провластный депутат. - Любые контакты с руководителем Азербайджана нужно считать прогрессом».



«Это была очередная уступочная встреча Пашиняна, - возразил пресс-секретарь оппозиционной Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов: - Как Никол Пашинян ведет переговоры с тем, кто оккупировал 41 квадратный километр суверенной территории Армении?»



Лидеры двух стран вчера в Брюсселе обсудили в том числе вопрос разблокирования транспортного сообщения. Как заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, стороны уже договорились о принципах транзита между Азербайджаном и Нахичеваном по территории Армении и между разными частями Армении по территории Азербайджана, а также о принципе, по которому будут осуществляться международные перевозки по путям сообщения и инфраструктуре двух стран. О каких принципах говорили руководители Армении и Азербайджана, глава Европейского союза не пояснил.

О каких принципах договорились Пашинян и Алиев? Что означает формулировка «транзит между разными частями Армении через территорию Азербайджана»? О каких частях Армении идет речь? На эти и другие вопросы Радио Азатутюн в офисе вице-премьера Мгера Григоряна пока не ответили.

Хотя правительство еще не раскрыло скобки, но представитель правящей партии Виген Хачатрян считает, что принцип разблокирования дорог – это то, о чем ранее говорил Пашинян. Дорога, проходящая по территории Армении, должна контролироваться армянской стороной.

«В связи с транзитом премьер-министр неоднократно подчеркивал, что для Республики Армения коридорная логика неприемлема. Мы за свободное пользование нашими дорогами, но суверенные права Армении на дорогу должны быть сохранены. Я знаю, что позиция Армении состоит в следующем: не может быть никаких ограничений суверенных прав на эту дорогу», - сказал депутат.

Бывший вице-спикер Национального собрания Эдуард Шармазанов даже говорить о принципах не хочет. Он спрашивает: как можно дойти до вопроса открытия дорог и принципов, когда азербайджанская армия не покинула суверенную территорию Армении, когда Баку не вернул всех армянских военнопленных.

«До тех пор, пока не будет закреплена реализация права Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] на самоопределение, пока Никол не скажет, что Шуши и Гадрут оккупированы, пока не будет сказано и пока Азербайджан не будет принужден вывести свои войска с суверенной территории Армении, пока не будет решен вопрос пленных, какое может быть разблокирование?» - сказал Шармазанов.



Касаясь Нагорного Карабаха, Шарль Мишель лишь выразил свою собственную точку зрения: «Я подчеркнул для обеих сторон, что считаю, что права и безопасность этнического армянского населения Карабаха должны быть обсуждены».

Пока в правительстве Армении хранили молчание, в Степанакерте отреагировали на переговоры Пашинян-Алиев, подтвердив, что полное признание права армян Нагорного Карабаха на самоопределение не подлежит каким-либо оговоркам и уступкам. Какой-либо статус в составе Азербайджана неприемлем, заявил «Арцахпресс» пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха.

Позже секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, отвечая на вопросы «Арменпресс», коснулся вопросов открытия коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. В частности, на просьбу пояснить, что имеется в виду под «коммуникацией между разными частями Армении по территории Азербайджана», Григорян ответил: «Речь о том, чтобы, например, граждане Армении и грузы могли попасть в Мегри из Ерасха через Нахичеванскую Автономную Республику и наоборот, на тех же принципах, что и граждане Азербайджана и грузы могут попасть в Нахичеван из Горадиза через Армению».

На вопрос, почему для перемещения из одной части Армении в другую должна быть использована территория Нахичевана, он ответил, что это может произойти по той причине, что железная дорога, соединяющая север Армении с югом, проходит через Нахичеван.

Кстати, после переговоров в Брюсселе министр иностранных дел Арарат Мирзоян сегодня обсудил вопросы, связанные с формированием комиссии по делимитации и разблокированием транспортных коммуникаций, с российским коллегой Сергеем Лавровым.