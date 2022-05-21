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Карабах

На границе с Азербайджаном ранен армянский военнослужащий – Минобороны

На армяно-азербайджанской границе (иллюстративная фотография)

В результате обстрела с азербайджанской стороны на границе Армении с Азербайджаном сегодня был ранен армянский военнослужащий.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.

«Азербайджанские подразделения 21 мая около 14:05 открыли огонь по боевым опорным пунктам ВС Армении, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, в результате чего военнослужащий срочной службы N-й воинской части Гор Агванович Гюльсарян получил легкое огнестрельное ранение.

Военнослужащему оказана необходимая медицинская помощь, его состояние удовлетворительное. После ответных действий огонь азербайджанских подразделений был подавлен», - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.

Между тем, согласно азербайджанским СМИ, Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении.

Согласно сообщению, 21 мая примерно в 16:30 подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района.

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