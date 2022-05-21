Подписание какого-либо документа на встрече Пашинян-Мишель-Алиев не предусмотрено – Армен Григорян

Об этом информационному агентству «Арменпресс» заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

На просьбу прокомментировать критику, звучащую в адрес властей, о том, что повестка дня встречи держится в секрете, Григорян отметил следующее: «Это как минимум странная критика, потому что текущая повестка наших дискуссий с Азербайджаном известна. Это пункты, представленные нами и Азербайджаном для нормализации отношений или начала мирных переговоров, которые также публикуются и включают в себя и тему урегулирования нагорно-карабахского конфликта, вопросы возвращения пленных и выяснение судьбы пропавших без вести, разблокирование региональных коммуникаций, делимитации и демаркации, а также вопросы, связанные с началом работы двусторонней комиссии по пограничной безопасности. Это та же повестка дня, которая обсуждалась на предыдущих встречах».

Что касается того, планируется ли подписание какого-либо документа в Брюсселе, то секретарь Совбеза Армении ответил следующее: «Нет, поскольку, например, существует трехсторонняя рабочая группа по открытию региональных коммуникаций – под сопредседательством вице-премьеров, и обсуждение достигнутых договоренностей на высшем уровне должно продолжаться в таком формате. То же можно сказать и относительно других вопросов, которые более подробно обсуждаются в рабочих форматах. Поэтому никакого документа в Брюсселе подписывать не планируется. Предполагается, что будет сообщение о результатах обсуждений».