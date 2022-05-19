Задержанные есть, но не в таких масштабах, как в прошедшие два дня - Ишхан Сагателян

Акции протеста оппозиции, требующей отставки действующей власти, сегодня в основном прошли без каких-либо инцидентов. В отличие от предыдущих двух дней сообщений о большом числе задержанных граждан не было.
В прошедшие два дня в полицейские участки было доставлено более 300-400 протестующих.
Вчера вечером лидеры оппозиции встретились с начальником полиции Ваге Казаряном. По мнению вице-спикера Национального собрания от оппозиционной фракции «Айастан» Ишхана Сагателяна, эта беседа дала результат. «С 8 утра по всем направлениям прошли акции неповиновения, дороги перекрывались. Задержанные есть, но не в таких масштабах, как в прошедшие два дня», - сказал он.
В полиции, тем временем, сообщают, что сегодня ни один гражданин задержан не был.
Сторонники оппозиции с утра, разделившись на группы, проводили шествия к центру города, периодически на короткое время перекрывая улицы, отдыхая, а затем снова продолжая движение.
Ситуация обострилась возле стадиона «Раздан», когда между полицейскими и протестующими началась потасовка, однако затем шествие продолжилось.
Сегодня вечером оппозиция также намерена провести митинг.
Демонстранты держат площадь Франции закрытой с 1 мая. Они утверждают, что власти намерены признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, чему может помешать только отставка премьер-министра. Власти эти обвинения отвергают.
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