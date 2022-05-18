«Начальник полиции сообщил, что полномочия одного полицейского приостановлены, возбуждено более десятка уголовных дел» - Сагателян

После встречи вице-спикер Национального собрания от оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что они представили начальнику полиции свои требования, отметив, что считают, что основная часть их требований удовлетворена.

Во время митинга на площади Франции в Ереване Ишхан Сагателян заявил, что от начальника полиции они потребовали привлечь к ответственности всех сотрудников полиции, совершивших противоправные действия, выяснить, кто дал приказ совершать подобные противоправные действия, а также они потребовали от главы полиции лично распространить заявление и дать оценку грубым действиям полицейских.

«Начальник полиции сообщил нам, что на данный момент полномочия одного полицейского приостановлены, в отношении 37 сотрудников полиции назначены служебные расследования, возбуждено более десятка уголовных дел, по сегодняшним инцидентам проводится изучение, полиция вскоре выступит с конкретным заявлением по конкретным случаям», - сообщил Сагателян.

Вице-спикер НС от оппозиции также заявил, что «автомобили, конфискованные во время автошествий, будут возвращены гражданам».

«На данный момент мы считаем, что основная часть наших требований удовлетворена, но мы также говорим, что по всем случаям будем последовательны и будем ждать конкретных результатов», - заявил Сагателян.

После митинга оппозиция шествием двинулась в сторону площади Свободы.

Отметим, что сторонники оппозиции в ежедневном режиме проводит акции неповиновения, в ходе которых перекрывают движение автотранспорта в центре армянской столицы, а также проводят автошествия. Ежедневно сообщается о десятках и сотнях задержанных активистов. Наибольшее число задержанных - более 400 человек, было зафиксировано вчера. Сегодня сообщалось о задержании более 360 человек.

Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца прошлого месяца, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.