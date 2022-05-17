Пашинян провалил отношения с ОДКБ, но критикует эту организацию - депутат от оппозиции

Виновата не ОДКБ, а власть Армении, заявил оппозиционный депутат, комментируя вчерашнюю критику премьер-министра Никола Пашиняна в адрес ОДКБ.

«ОДКБ - это организация, система безопасности. И если ты не можешь использовать возможности этой системы безопасности, виноват ты, а не система. Он должен это четко понимать», - сказал депутат от оппозиционного блока «Армения» Артур Хачатрян.

На вчерашнем саммите ОДКБ Пашинян вновь раскритиковал военный блок за то, что тот должным образом не отреагировал на вторжение азербайджанских войск в Армению, напомнив, что азербайджанские войска до сих пор не покинули суверенную территорию Армении. Более того, премьер-министр напомнил, что государства-члены организации на протяжении многих лет поставляли Баку оружие, которое затем было использовано против армянского народа.

Депутат от блока «Айастан» не критикует ОДКБ и считает виновным в сложившейся ситуации Пашиняна. По мнению Хачатряна, ОДКБ могла и поддержала бы Армению, если бы власти не допустили ошибок.

«Когда он стал главой правительства, было очевидно, что руководители государств-членов ОДКБ должны были отнестись к нему холодно, потому что он критиковал эту организацию. Но то, что было простительно оппозиционеру Пашиняну, не простительно главе правительства Пашиняну. То, что он сделал с [генеральным секретарем ОДКБ] Юрием Хачатуровым, было ударом по репутации ОДКБ, и ОДКБ, конечно, не могла его простить. Его отношение к ОДКБ было пренебрежительным, неуважительным. Таким же должно было быть и отношение ОДКБ», - сказал Хачатрян.

В середине мая прошлого года, когда азербайджанские войска вошли на территорию близ озера Сев лич в Сюникской области Армении, Ереван официально обратился в ОДКБ. После обращения Армении организация выступила лишь с общими заявлениями о том, что они внимательно следят за ситуацией.

В то время как оппозиция не считает критику ОДКБ уместной, власть убеждена, что поднимать вопросы не только уместно, но и полезно.

«Во всеуслышание говорить – это уже действие. После этого происходит разговор, обсуждение, находятся решения. А кто сказал, что мы не обращались? Кто сказал, что не благодаря нашим действиям сегодня не получили продолжения те случаи, которые являются фактом и на которые было указано», - сказал председатель Национального собрания Ален Симонян.

На замечание Радио Азатутюн о том, что силы ОДКБ так и не пришли в Сюникскую область, спикер парламента ответил: «Коллективная организация имеет только рычаги политического воздействия, например, откуда мы знаем, условно говоря, о чем после этого говорили президенты Российской Федерации и Азербайджанской Республики?»

Критикуя ОДКБ, Армения сопротивляется давлению Москвы - аналитик

Точку зрения Симоняна о возможной не военной, а хотя бы политической эффективности ОДКБ не разделяет представитель гражданского общества Овсеп Хуршудян, по мнению которого для лидирующей в этой организации России отношения с Азербайджаном и Турцией более важны, чем ситуация, царящая на границах стратегического союзника – Армении.

«Для России сегодня Турция имеет гораздо большую ценность, даже Азербайджан имеет гораздо большую ценность, потому что Турция создает проблемы, например, для вступления Финляндии и Швеции в НАТО, хотя это была всего лишь предварительная негативная реакция», - сказал Хуршудян.

Почему Армения продолжает критиковать ОДКБ, если очевидно, что организация не станет предпринимать шагов против Азербайджана? По мнению Хуршудяна, таким образом Ереван сопротивляется давлению Москвы и Минска, требующих, чтобы члены ОДКБ четко поддерживали позицию России в российско-украинской войне - то, чего Армения избегает.

«В этом смысле, конечно, эта риторика оправдана, и напоминание о том, что эти две страны фактически предали Армению как члена ОДКБ и теперь не могут ничего ожидать», - сказал аналитик.

Отметим, что на вчерашнем саммите на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости выступить единым фронтом против НАТО со стороны других государств-членов организации никакой реакции не последовало.