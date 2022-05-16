Пашинян в Кремле поднял «вопрос о продаже оружия государствами-членами ОДКБ недружественной Армении стране»

Выступая на саммите президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в контексте последних событий ОДКБ не проявляет того единства, какое было проявлено во время беспорядков в Казахстане в январе этого года.

Согласившись, что существует проблема несинхронного голосования государств-членов ОДКБ в международных организациях, Пашинян заметил, что эта проблема не нова.

«Она сопровождает нас давно. Армения неоднократно поднимала этот вопрос. Мы много раз обсуждали этот вопрос. Очевидно, что этот вопрос требует дальнейшего обсуждения», - сказал он.

Что касается механизмов сотрудничества и оперативного реагирования, то армянский премьер-министр сказал, что это также очень важный вопрос для Армении, «поскольку, как вы знаете, в прошлом году, как раз в эти дни, войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении».

«Армения обратилась в ОДКБ, чтобы задействовать механизмы, предусмотренные «Положением о порядке реагирования на кризисные ситуации Организации Договора о коллективной безопасности» от 10 декабря 2010 года. Этот документ был утвержден Советом коллективной безопасности, однако, к сожалению, нельзя сказать, что организация отреагировала так, как ожидала Республика Армения», - заявил он.

Никол Пашинян также поднял «вопрос о продаже оружия государствами-членами ОДКБ недружественной для Армении стране», подчеркнув, что, в итоге, это оружие было использовано против Армении, против армянского народа.

«Это тоже проблема. Честно говоря, реакция государств-членов ОДКБ во время и после 44-дневной войны 2020 года не очень воодушевила Республику Армения и армянский народ», - отметил он, в то же время подчеркнув «важную роль Российской Федерации и президента РФ Владимира Путина в прекращении войны в Нагорном Карабахе».