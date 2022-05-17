Спикер парламента не поясняет, каким власть видит окончательный статус Карабаха

Один из высших должностных лиц Армении, председатель Национального собрания Ален Симонян в интервью Радио Азатутюн так и не пояснил, как армянская сторона на армяно-азербайджанских переговорах будет поднимать вопрос о статусе Нагорного Карабаха, может Нагорный Карабах быть в составе Азербайджана или нет.

«Сказать вам, значит [озвучить] предварительное условие», - отметил Симонян.

В Баку заявили, что ответ Армении из шести пунктов на предложения Азербайджана из пяти пунктов нельзя назвать предложениями. Оппоненты же премьер-министра Никола Пашиняна, в частности, сосредоточив внимание на одном из 6 пунктов ответа, направленного Баку, обвинили власть в том, что она ничего не написала о том, каким представляет статус Нагорного Карабаха. А оппозиционеры, которые на улице требуют отставки Пашиняна, пошли еще дальше, заявив, что убедились в том, что действующая власть видит Нагорный Карабах в составе Азербайджана.

«С чего-то ведь нужно начинать, верно? Какая-то формулировка в предложении Азербайджана нам не нравится, какая-то наша формулировка [им не нравится], это процесс», - сказал спикер парламента.

На вопрос Радио Азатутюн, какова точка зрения власти, может ли Нагорный Карабах быть в составе Азербайджана или не может быть никогда, Симонян ответил: «Как глава законодательного органа я не могу быть частью переговорного процесса и каким-то образом предопределять его. На этот вопрос ответят министр иностранных дел, глава правительства. Сделав это сейчас, я, мягко говоря, вмешаюсь в процесс, в который я в данном случае не имею права вмешиваться».

На замечание Радио Азатутюн, что перед тем, как пойти на переговоры, они должны были уже принять политическое решение, спикер НС ответил: «Говорить о политическом решении в прямом эфире Радио Азатутюн – это значит говорить об этом Азербайджану, России и Франции. Если мне это будет нужно, я это сделаю таким способом».

Отвечая на вопрос о том, если, например, они намерены обсуждать вопрос Карабаха на основе права на самоопределение, то почему конкретно не выдвинули это предложение, Ален Симонян ответил: «Армянское предложение – это как раз предложение по статусу, но это предложение по статусу является предметом обсуждения. Нет ничего такого, что бы держалось в секрете, если это не переговорный нюанс, который может по ходу измениться в течение часа, потому что часто бывает так, что поступает документ от Азербайджана, мы можем обсуждать одно слово целую неделю и пытаться внести изменение, а оппозиционные деятели говорят: «все прямо сейчас и прямым текстом». Так не бывает».

На замечание Радио Азатутюн о том, что «право на самоопределение, особенно для Нагорного Карабаха и особенно для армян, является одним из самых деликатных вопросов, который не может меняться по ходу, вы должны либо иметь такое решение, от которого не отступите ни на шаг – право на самоопределение и точка, так вы представляете статус, либо вы занимаете более гибкую позицию и можете обсуждать другие статусы, и, например, оппозиция уже три недели, после известного выступления премьер-министра о снижении планки, заявляет, что власть видит Нагорный Карабах в составе Азербайджана», Симонян ответил: «Посол премьер-министра по особым поручениям на это уже ответил, вернее повторил формулировку премьер-министра о том, что мы собираемся выводить статус из прав человека, а не идти в обратном направлении. Сколько бы мы ни повторяли одно и то же, сколько бы мы ни объясняли, все равно с той стороны будет звучать критика, но при этом нет каких-либо предложений. А что сегодня предлагает оппозиция? Ничего».

Симонян, являющийся членом правления правящей партии «Гражданский договор», сказал, что вопрос отставки Никола Пашиняна не обсуждался. Парламентская оппозиция уже более двух недель выдвигает такое требование.

«Единственный вопрос, который мы обсуждаем, мы хотим понять: хорошо, где нас обманывают? То есть, в чем же секрет, что они хотят сделать? Во всех странах есть несколько тысяч человек, которые требуют отставки своего премьер-министра. Теперь вопрос: кто будет решать вопрос о том, кто будет властью в Республике Армения? Народ Республики Армения, который восемь месяцев назад принял решение», - сказал он.

По всей вероятности, армяно-азербайджанскую комиссию по делимитации возглавит вице-премьер Мгер Григорян, сообщил Радио Азатутюн спикер парламента, не вдаваясь в подробности о том, какие еще должностные лица войдут в ее состав и когда состоится встреча сторон?

Формирование комиссии было одной из договоренностей, достигнутых на встрече лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе. Конечно, было заявлено, что комиссия должна быть сформирована до конца апреля и помимо делимитации должна заниматься также пограничной безопасностью. Официально о деятельности комиссии до сих пор ничего не сообщалось, Ереван даже не обнародовал ее состав.

«Узнаем в ближайшие дни. Да, комиссия будет работать, но у процесса есть и технические проблемы, а также тактические. Премьер-министр совершил визит и провел беседу с глазу на глаз с президентом Путиным. Все это процесс, который может так или иначе изменить график», - сказал спикер НС.

Мы встретились с Аленом Симоняном в парке парламента, он был одет неофициально. Мы поинтересовались, находится ли он в отпуске. Объяснение было таким: он не в отпуске, но официальных встреч сегодня у него нет.