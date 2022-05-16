Ереван пока не отвечает на критику по поводу направленного Баку ответа из 6 пунктов

Официальный Ереван вот уже третий день хранит молчание, не отвечая на резкую критику по поводу направленного армянской стороной Азербайджану ответа из шести пунктов.
Манипуляция, выражение собственных чувств, все, кроме важного - как они видят повестку армяно-азербайджанских переговоров. Так оппоненты премьер-министра Никола Пашиняна характеризуют армянский ответ из шести пунктов на предложение Азербайджана, состоящее из пяти пунктов.
В середине марта Баку опубликовал свои пять требований на переговорах по мирному соглашению. Первым пунктом был вопрос о признании территориальной целостности друг друга. Также был пункт об отсутствии территориальных претензий друг к другу, а также положения о демаркации границ, установлении дипломатических отношений, открытии коммуникаций.
Ереван в тот же день заявил, что ответил на эти предложения, но два месяца армянская сторона не уточняла, что написала в своем ответе, говоря только общими фразами.
И вот Эдмон Марукян, недавно назначенный послом по особым поручениям, в минувшую пятницу в эфире Общественного телевидения Армении зачитал шесть пунктов армянской стороны. Ереван, в частности, ответил, что у Армении нет территориальных претензий к Азербайджану.
В документе говорится, что армянская сторона считает важными обязательства, изложенные в заявлениях президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В этой формулировке, как утверждал Марукян, они подняли вопрос возвращения военнопленных.
Армянская сторона также выразила готовность начать переговоры о нормализации отношений, установлении межгосударственных отношений с Азербайджаном на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта. Таким образом, по словам Марукяна, они поставили вопрос о возвращении военнопленных.
В ответе армянской стороны также выражена готовность начать переговоры с Азербайджаном по нормализации отношений, установлению межгосударственных отношений на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта.
«Здесь закреплено право наций на самоопределение», - так Марукян, предположительно, ответил на критику о том, почему власти четко не говорят, что не видят Нагорный Карабах в составе Азербайджана.
Но если закрепленное в Хельсинкском Заключительном акте право наций на самоопределение подчеркивается с точки зрения будущего статуса Нагорного Карабаха, то почему это не сделано в том же пункте, в котором говорится о статусе Нагорного Карабаха?
Пресс-секретарь МИД Армении на звонки и письма Радио Азатутюн не отвечает, а бывший оппозиционер Эдмон Марукян, который раньше был доступен для СМИ, уже несколько дней отказывается отвечать на звучащую критику. Сегодня он сообщил Радио Азатутюн, что они «выскажутся на этот счет в ближайшее время».
«Третий пункт, который важен и является предметом спекуляций во внутриполитической жизни Армении, заключается в том, что для армянской стороны принципиальное значение имеют вопросы обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха, соблюдения их прав и свобод, а также определения окончательного статуса Нагорного Карабаха. Так, армянская сторона подняла вопрос о статусе или нет?» - сказал Марукян.
Это утверждение нельзя даже рассматривать как предложение включить вопрос о статусе в переговоры, тут же отреагировала на это оппозиция.
«Есть лишь одно утверждение о том, что вопрос об окончательном статусе Нагорного Карабаха является принципиальным для армянской стороны, в котором ничего не говорится о том, какой статус или какой механизм решения вопроса в будущем предлагает Армения», - написал в Фейсбуке бывший пресс-секретарь первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, а ныне заместитель председателя возглавляемой им партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Зурабян.
А представитель оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявил, что они еще больше убедились в том, что правительство Пашиняна видит Нагорный Карабах в составе Азербайджана.
«Может ли Никол Пашинян и его посол по особым поручениям конкретно заявить, что Арцах никогда не может быть в составе Азербайджана и они не видят решения таким путем? То есть, все остальное - манипуляция», - заявил вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.
Пока неясно, на основе каких принципов будут строиться переговоры по мирному соглашению. В то время как Баку не считает ответ Армении из шести пунктов предложением, Ереван утверждает, что в повестку дня переговоров будут включены пункты и Баку, и Еревана.
Уже несколько недель армянская сторона не объявляет, кто входит в армяно-азербайджанскую комиссию по делимитации и демаркации границы, хотя в Баку утверждают, что структура и состав комиссии уже согласованы. По словам министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, уже сегодня и завтра в Москве будет организована встреча двусторонней комиссии по делимитации и пограничной безопасности. Но ни состав комиссии, ни повестка обсуждаемых вопросов, ни то, начинает ли уже свою работу двусторонняя комиссия по делимитации, официально не сообщаются.
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