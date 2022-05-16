Полиция останавливает автошествия, задержаны более 90 человек

Оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сегодня начала акции неповиновения с автомобильных шествий. Протестующие, въехавшие в Ереван сразу с нескольких направлений, двинулись в сторону центральных улиц. Они ехали медленно, желая остановить движение транспорта.

Вскоре после этого полиция остановила автошествия, задержав десятки его участников.

Полиция не объясняла гражданам, по каким причинам их доставляют в полицейские участки. Участников автошествий вытаскивали из автомобилей.

Было задержано более 90 граждан. В полиции сообщают, что причиной задержаний стало невыполнение законного требования полиции. А автомобили задержанных граждан были убраны с дороги с помощью тягачей.

Полиция позже сообщила, что автошестия не только нарушают правила дорожного движения и препятствуют движению транспорта, но и создают угрозу безопасности движения.

«Призываем водителей воздерживаться от правонарушений, от попыток ограничить право других граждан на передвижение путем воспрепятствования движению транспорта и соблюдать правила совместного общежития и взаимного уважения ко всем участникам дорожного движения», - говорится в сообщении.

Какие еще акции протеста планируются в течение дня, пока неизвестно. Уже завтра оппозиция собирается начать акции неповиновения с новым размахом.

Вчера один из лидеров оппозиционного движения, вице-спикер Национального собрания Ишхан Сагателян заявил, что митинг на площади Франции сегодня не планируется.

Парламентская оппозиция Армении с конца апреля проводит акции протеста с требованием смены власти. На митинге оппозиции 1 мая в Ереване было объявлено о начале акций неповиновения.

Оппозиция призвала своих сторонников выйти на улицы после заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки требований в вопросе статуса Нагорного Карабаха. В армянской оппозиции считают, что правительство Пашиняна намерено признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Представители власти отвергают критику оппозиции, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном Армения намерена отстаивать права армян Нагорного Карабаха. Они также отвергают требования оппозиции относительно отставки Пашиняна, утверждая, что протесты оппозиции не пользуются поддержкой у широких слоев населения.