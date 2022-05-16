Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Полиция останавливает автошествия, задержаны более 90 человек

Полицейские на улице Афин задерживают участников автошествия, Ереван, 16 мая 2022 г.

Оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сегодня начала акции неповиновения с автомобильных шествий. Протестующие, въехавшие в Ереван сразу с нескольких направлений, двинулись в сторону центральных улиц. Они ехали медленно, желая остановить движение транспорта.

Вскоре после этого полиция остановила автошествия, задержав десятки его участников.

Полиция не объясняла гражданам, по каким причинам их доставляют в полицейские участки. Участников автошествий вытаскивали из автомобилей.

Было задержано более 90 граждан. В полиции сообщают, что причиной задержаний стало невыполнение законного требования полиции. А автомобили задержанных граждан были убраны с дороги с помощью тягачей.

Полиция позже сообщила, что автошестия не только нарушают правила дорожного движения и препятствуют движению транспорта, но и создают угрозу безопасности движения.

«Призываем водителей воздерживаться от правонарушений, от попыток ограничить право других граждан на передвижение путем воспрепятствования движению транспорта и соблюдать правила совместного общежития и взаимного уважения ко всем участникам дорожного движения», - говорится в сообщении.

Какие еще акции протеста планируются в течение дня, пока неизвестно. Уже завтра оппозиция собирается начать акции неповиновения с новым размахом.

Вчера один из лидеров оппозиционного движения, вице-спикер Национального собрания Ишхан Сагателян заявил, что митинг на площади Франции сегодня не планируется.

Парламентская оппозиция Армении с конца апреля проводит акции протеста с требованием смены власти. На митинге оппозиции 1 мая в Ереване было объявлено о начале акций неповиновения.

Оппозиция призвала своих сторонников выйти на улицы после заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки требований в вопросе статуса Нагорного Карабаха. В армянской оппозиции считают, что правительство Пашиняна намерено признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Представители власти отвергают критику оппозиции, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном Армения намерена отстаивать права армян Нагорного Карабаха. Они также отвергают требования оппозиции относительно отставки Пашиняна, утверждая, что протесты оппозиции не пользуются поддержкой у широких слоев населения.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG