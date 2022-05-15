Победившая на «Евровидении» украинская группа: «Спасите Мариуполь»

«Я прошу всех вас: пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите «Азовстали» прямо сейчас», - заявил Олег Псюк после выступления на конкурсе в итальянском Турине.

Ранее власти Украины и остающиеся на «Азовстали» военные обратились к различным мировым лидерам с призывом обеспечить эвакуацию военнослужащих. Сейчас идут переговоры о том, чтобы эвакуировать хотя бы раненых в обмен на российских пленных. Российская сторона настаивает на сдаче украинцев в плен, однако украинские военные, среди которых бойцы полка «Азов», который российские официальные лица называют неонацистским, опасаются расправы.

В песенном конкурсе «Евровидение» украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania набрала 631 балл, заняв первое место.

Представляющая Армению на конкурсе в Турине Роза Линн с 61 баллом заняла 20-е место.

Отметим также, что во время голосования жюри среди стран-участниц конкурса Армения отдала Украине 6 баллов из максимальных 12.

Россия в связи с её вторжением в Украину была отстранена от участия в Евровидении, после чего объявила о выходе из Европейского вещательного союза.

Поздравляя группы с победой, президент Украины Владимир Зеленский, в частности, заявил, что «мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь», передает украинское информагентство «Униан».

Это уже третья победа представителей Украины на «Евровидении». Ранее украинцы побеждали в 2004 году (Руслана) и в 2016 году (Джамала).