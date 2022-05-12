По мнению Ванецяна, власти должны понять, что «больше не владеют ситуацией», и уйти

Вице-спикер парламента, депутат оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян призвал завтра в 16:00 собраться на площади, отметив, что «есть важное дело», но не раскрыв скобок касательно того, о чем идет речь. В то же время Сагателян сказал, что акции неповиновения будут продолжены.

Радио Азатутюн поинтересовалось у одного из лидеров движения, руководителя оппозиционной фракции «Честь имею» Артура Ванецяна о дальнейших планах оппозиции. Он заявил, что борьба с каждым днем становится все жарче, число примкнувших к ним граждан растет.

«У этого режима нет власти в стране, народ решает, какое учреждение должно работать, а какое нет, какая улица должна быть открыта, а какая закрыта. Они должны понять, что больше не владеют ситуацией, и должны уйти. И мы это сделаем. Это конституционное право гражданина РА, и мы воспользуемся этим правом в полной мере», - подчеркнул депутат.

Сторонники оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сегодня ранее провели автошествия в разных частях Еревана.

Оппозиция с 1 мая перекрыла площадь Франции. Протестующие, уже 12 дней проводящие митинги и акции неповиновения, заявляют, что не уйдут с улиц до тех пор, пока в стране не произойдет смена власти. Они утверждают, что в противном случае премьер-министр Пашинян пойдет на уступки в вопросе Нагорного Карабаха.

Парламентская оппозиция Армении с конца апреля проводит акции протеста с требованием смены власти. На митинге оппозиции 1 мая в Ереване было объявлено о начале акций неповиновения. Оппозиция призвала своих сторонников выйти на улицы в ответ на заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки требований в вопросе статуса Нагорного Карабаха. В армянской оппозиции считают, что правительство Пашиняна намерено признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Представители власти отвергают критику оппозиции, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном Армения намерена отстаивать права армян Нагорного Карабаха. Они также отвергают требования оппозиции относительно отставки Пашиняна, утверждая, что протесты оппозиции не пользуются поддержкой у широких слоев населения.