Оппозиция снова проводит автошествия в разных частях Еревана

Каких-либо инцидентов во время сегодняшних акций протеста пока не зарегистрировано, о действиях полиции и задержаниях не сообщалось. За последние две недели полиция задержала сотни граждан. Вчера особенно напряженная ситуация сложилась у здания мэрии Еревана.

Оппозиция с 1 мая перекрыла площадь Франции. Протестующие, уже 12 дней проводящие митинги и акции неповиновения, заявляют, что не уйдут с улиц до тех пор, пока в стране не произойдет смена власти. Они утверждают, что в противном случае премьер-министр Пашинян пойдет на уступки в вопросе Нагорного Карабаха.

В ответ на вопрос, какое решение предлагает оппозиция, представители оппозиции говорят о необходимости формирования временного правительства, не представляя четкой программы решения вопроса Карабаха.

Парламентская оппозиция Армении с конца апреля проводит акции протеста с требованием смены власти. На митинге оппозиции 1 мая в Ереване было объявлено о начале акций неповиновения. Оппозиция призвала своих сторонников выйти на улицы в ответ на заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки требований в вопросе статуса Нагорного Карабаха. В армянской оппозиции считают, что правительство Пашиняна намерено признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Представители власти отвергают критику оппозиции, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном Армения намерена отстаивать права армян Нагорного Карабаха. Они также отвергают требования оппозиции относительно отставки Пашиняна, утверждая, что протесты оппозиции не пользуются поддержкой у широких слоев населения.