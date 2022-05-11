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Политика

Сторонники оппозиции заблокировали здание мэрии Еревана

Сторонники оппозиционного движения «Сопротивление» сегодня заблокировали все четыре входа в здание мэрии Еревана.

Возле здания сосредоточены силы полиции. Полицейские несколько раз предупреждали активистов, что те не имеют права блокировать правительственные здания, но это заявление было заглушено свистом и криками протестующих.

В ответ на требование полиции разблокировать входы в здание вице-спикер Национального собрания, депутат оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян заявил, что нынешнему премьер-министру Николу Пашиняну в его бытность оппозиционером можно было блокировать правительственные здания, почему же тогда им теперь нельзя.

Рабочий день закончился, но сотрудники мэрии не смогли выйти из здания.

Ишхан Сагателян заявил: «В Армении нет власти, если мы захотим, заблокируем здание, вы находитесь в плену, вас надо спасать».

На площади Франции Ишхан Сагателян объявил, что акция протеста должна быть проведена на улицах Саят-Нова и Абовяна.

Ранее оппозиция провела шествия из разных районов Еревана.

Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца прошлого месяца, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения.

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