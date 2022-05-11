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В ближайшее время планируется встреча глав МИД Армении и Азербайджана

В ближайшее время планируется встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом в ходе своего визита в Нидерланды заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.  

«В ближайшее время планируется и встреча наших представителей по вопросу делимитации и демаркации, и встреча министров иностранных дел», - сказал Пашинян.

25 апреля главы МИД двух стран, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов, провели телефонный разговор. Согласно сообщению, стороны согласовали структуру двусторонней комиссии по делимитации и приграничной безопасности. Также была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время заседания комиссии по делимитации и приграничной безопасности.

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