В ближайшее время планируется встреча глав МИД Армении и Азербайджана

«В ближайшее время планируется и встреча наших представителей по вопросу делимитации и демаркации, и встреча министров иностранных дел», - сказал Пашинян.

25 апреля главы МИД двух стран, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов, провели телефонный разговор. Согласно сообщению, стороны согласовали структуру двусторонней комиссии по делимитации и приграничной безопасности. Также была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время заседания комиссии по делимитации и приграничной безопасности.