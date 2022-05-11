Сторонники оппозиции блокируют здание мэрии Еревана

Вице-спикер парламента, представитель оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян заявил, что все четыре входа в здание были заблокированы, но что в здание протестующие не вошли.

Ранее оппозиция провела шествия из разных районов Еревана.

Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца прошлого месяца, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения.