США и ЕС следят за внутриполитическими процессами в Армении

Несколько часов назад, выступая на брифинге, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс обратился как к властям Армении, так и к оппозиции: «Мы полностью поддерживаем фундаментальное право на свободу выражения мнений и мирных собраний. Призываем граждан выражать свое мнение мирным способом. Призываем власти проявлять сдержанность, а протестующих – воздерживаться от насилия, уважать верховенство закона и демократию в Армении».

Такой же мессидж повторила глава делегации ЕС в Ереване. Посол Андреа Викторин сегодня подчеркнула, что главной целью Брюсселя является поддержка демократического развития Армении.

«Да, мы следим за ситуацией [в Армении]. Мы были свидетелями некоторых напряженных ситуаций, во время которых у меня сложилось впечатление, что нужно поднимать вопросы, поднимать их прямо, и я так и сделала. Я сделала четкое заявление, что полиция должна следовать всем правилам, полиция и правоохранительные органы не должны оставаться безнаказанными. Все это надо соблюдать. С другой стороны, я бы сказала, что могут быть разные восприятия о том, что такое мирные собрания, и если есть провокации, то я сама задам себе вопрос: где эти провокации заканчиваются? Но это вопрос решения», - отметила посол ЕС.

Политически очень важно поддерживать Сюник - посол ЕС

На встрече с журналистами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Европейским союзом Андреа Викторин говорила также о пакете помощи в размере 2,6 млрд евро, выделенном Брюсселем прошлым летом для Армении, и о том, что в этом направлении проводится «кропотливая работа». Она сообщила, что процесс строительства автодороги Сисиан-Каджаран находится на стадии подготовки технико-экономического обоснования, а в рамках программы «Зеленый Ереван» уже подписано соглашение о ввозе первой партии «зеленых автобусов», вторая партия ожидается весной.

«Дела продвигаются вперед, и мы активно вовлечены. Думаю, что также политически очень важно то, что мы по разным направлениям поддерживаем Сюник. Эта поддержка касается не только автомагистрали, она направлена на развитие малого и среднего предпринимательства, образования», - сказала Викторин.

Мы попросили посла ЕС пояснить, почему политически важно поддерживать Сюник. В ответ Виторин упомянула вторжение азербайджанских вооруженных сил на территорию Армении в мае прошлого года.

«Что мы пытаемся сделать и сделали вместе в прошлом году, когда в мае стали свидетелями первых вторжений… Все [аккредитованные в Ереване] послы стран-членов ЕС посетили Сюник, направив мессидж о том, что мы следим за ситуацией. Есть определенные вещи, которые нужно обсудить с Азербайджаном. Мы можем посодействовать. То, что мы можем сделать, это посодействовать. И это было предложено, председатель Европейского совета Шарль Мишель написал письмо президенту Алиеву и премьер-министру Пашиняну о том, что мы предлагаем свои услуги, которые могут носить экспертный характер или касаться пограничной ситуации. Обсуждения продолжаются, и я надеюсь, что они приведут к положительному результату», - сказала посол ЕС.

Она вновь подтвердила, что Брюссель поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном и готов оказать сторонам необходимую помощь.

При посредничестве председателя Европейского совета лидеры Армении и Азербайджана уже провели несколько встреч в Брюсселе, договорившись начать переговоры по мирному договору, а также сформировать комиссию по делимитации и демаркации границы. Пока, однако, явного прогресса в этом направлении не зафиксировано.