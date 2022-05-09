Должна быть сформирована власть, которая обеспечит сдерживание турецко-азербайджанской агрессии – Ишхан Сагателян

«Арцах [Нагорный Карабах – ред.], независимость Армении находятся под угрозой из-за антинациональной, неумелой власти. Мы должны исправить эту ситуацию. Возможно ли это? Да. Как? Выход – строить сильную Армению по прогрессивной цепочке безопасности, солидарности, стабильности. Чтобы построить сильную Армению, мы должны сначала устранить этих и сформировать власть, которая обеспечит сдерживание турецко-азербайджанской агрессии, модернизировав совместную систему безопасности Армении и Арцаха. Она должна основываться на привлечении стран-стратегических партнеров, на восстановлении армянских вооруженных сил, на международной дипломатии нового качества. Эта власть должна подтвердить обязательство Республики Армения гарантировать безопасность и право народа Арцаха на самоопределение, исключая любой статус Арцаха в составе Азербайджана», - заявил оппозиционер.

Ишхан Сагателян подчеркнул, что новая власть исключит предоставление коридора враждебной стране под видом разблокирования путей сообщения за счет территориальной целостности и суверенитета Армении. «Азербайджан не будет проводить делимитацию и демаркацию границы под угрозой применения силы», - подчеркнул один из лидеров протестного движения.

Говоря об армяно-турецких отношениях, депутат от оппозиции подчеркнул, что новая власть исключит любое соглашение, которое поставит под сомнение факт геноцида армянского народа.

«Мы будем уделять приоритетное внимание продовольственной безопасности и вопросам государственных резервов. Важнейшим вопросом будет рассматриваться возвращение армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц», - заявил Ишхан Сагателян.

Он также отметил, что в первую очередь будут восстановлены министерства сельского хозяйства и культуры и будет перестроена государственная правоохранительная система.

Парламентская оппозиция Армении с конца апреля проводит акции протеста с требованием смены власти. На митинге 1 мая в Ереване оппозиция объявила о начале акций неповиновения.

Оппозиция призвала своих сторонников выйти на улицы в ответ на заявления премьер-министра Никола Пашиняна об ожидании международного сообщество того, что армянская сторона снизить планку относительно требований по статусу Нагорного Карабаха. В армянской оппозиции считают, что правительство Пашиняна намерено признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Представители власти отвергают критику оппозиции, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном Армения намерена отстаивать права армян Нагорного Карабаха. Они также отвергают требования оппозиции относительно отставки Пашиняна, утверждая, что протесты оппозиции не пользуются поддержкой у широких слоев населения.