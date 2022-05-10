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Армения

Жители армянского села подтверждают заявление Минобороны Армении

Жители армянского села Норабак подтверждают слова армянских военных о том, что утверждение Минобороны Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций не соответствует действительности.

Напомним, что оборонное ведомство Армении опровергло сообщение азербайджанской стороны о том, что вечером 9 мая подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь по азербайджанским боевым позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Минобороны Азербайджана, в частности, сообщило, что «армянская сторона вела огонь в направлении Кельбаджарского района c позиций близ села Азизли Басаркечарского района».

Это село Норабак Варденисского района Гегаркуникской области Армении.

«Невозможно, чтобы мы в селе не услышали, даже если бы это был выстрел из ружья», - сказал житель села Норабак Татул Петросян.

«Мы не слышали, у нас такого не было, когда бывает, мы слышим, потому что скот жителей села находится в поле, мы узнаем, когда это происходит», - сказал глава администрации села Вазген Асатрян.

Минобороны Армении в своем заявлении отметило, что «ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА».

Год назад, 12 мая, азербайджанские подразделения пересекли границу Армении и продвинулись на несколько километров вглубь Сюникской области - на участке озера Сев лич и в направлении нескольких сел Варденисского района, включая Норабак. Близ села армянские и азербайджанские солдаты сейчас стоят на расстоянии в несколько десятках метров.

В минувшую субботу выстрелом с азербайджанской стороны был ранен машинист буровой установки Соткского рудника Армен Матевосян. Он пока находится в военном госпитале Вардениса, перенес операцию и сейчас восстанавливается.

Зинвор Матевосян - дядя раненого Армена, он тоже работает на руднике. По его словам, выстрел с азербайджанской стороны был прицельным, с близкого расстояния, пуля прошла в миллиметре от сердца.

«Действия азербайджанцев активизировались в особенности на территориях близ рудника, они пытаются приблизить свои позиции с четырех сторон от рудника», - сказал он.

В субботу рудник приостановил работу, сотрудники были эвакуированы.

Представитель компании «Геопромайнинг голд» Рузанна Григорян сообщила Радио Азатутюн, что в воскресенье утром рудник возобновил работу. «До сих пор работает в своем обычном режиме. За последние два дня на Соткском руднике выстрелов не было», - сказала она.

На Соткском золотом руднике работают около 700 человек. После 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, когда Карвачарский (Кельбаджарский) район, согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, Азербайджана и России, перешел под контроль Азербайджана, часть рудника также перешла под азербайджанский контроль, работы там не ведутся. В компании отмечают, что трудно сказать, какая часть рудника азербайджанская, они ждут начала процесса делимитации и демаркации границы. Сроки этого процесса неизвестны.

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