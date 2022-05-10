Шествия оппозиции в Ереване сопровождаются акциями неповиновения

Протестующие периодически перекрывают улицы, в ответ полиция задерживает участников акций неповиновения.

Шествие, стартовавшее из административного района Малатия-Себастия, сопровождают депутаты оппозиционной фракции «Айастан» Арам Вардеванян и Гегам Манукян. В шествии также принимает участие младший сын возглавляющего блок «Айастан» второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян.

Узнав, что против другой группы протестующих полицейские применили силу и попытались их задержать, активисты решили полностью перекрыть улицу, которую через несколько минут разблокировали.

Уже в административном районе Шенгавит, в районе Ереванского озера, протестующие решили снова перекрыть улицу, однако на этот раз им помешала полиция. Видеокамера Радио Азатутюн зафиксировала то, как полицейские задерживают нескольких протестующих.

На данный момент в разных районах столицы задержан 61 человек.

Парламентская оппозиция Армении с конца апреля протестует с требованием смены власти, в частности, отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция обвиняет власти в готовности «сдать» интересы Нагорного Карабаха, признав его частью Азербайджана. На митинге 1 мая было объявлено о начале «решающего этапа борьбы». С начала прошлой недели сторонники оппозиции проводят акции гражданского неповиновения в основном в Ереване, но также в некоторых других частях Армении.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян вчера вечером во время митинга на площади Франции представил план действий оппозиции после отставки властей. Сагателян сказал, что после смещения власти будет сформировано правительство национального согласия. Он, в частности, отметил, что следует исключить любой статус Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, необходимо укрепить систему безопасности Армении и Карабаха.

Власти Армении отвергают критику оппозиции, заявляя, что вопрос о правах и статусе армян Нагорного Карабаха будет частью мирных переговоров с Азербайджаном. Выступая в парламенте на прошлой неделе, премьер-министр Никол Пашинян отверг требования оппозиции об отставке. Представители власти утверждают, что протесты оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения.