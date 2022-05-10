Из четырех разных районов Еревана стартовал марш оппозиции

Площадь Франции перекрыта оппозицией с 1 мая. Сторонники оппозиции ночуют там уже 10 дней.

Парламентская оппозиция Армении с конца апреля протестует с требованием смены власти, в частности, отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция обвиняет власти в готовности «сдать» интересы Нагорного Карабаха, признав его частью Азербайджана. На митинге 1 мая было объявлено о начале «решающего этапа борьбы». С начала прошлой недели сторонники оппозиции проводят акции гражданского неповиновения в основном в Ереване, но также в некоторых других частях Армении.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян вчера вечером во время митинга на площади Франции представил план действий оппозиции после отставки властей. Сагателян сказал, что после смещения власти будет сформировано правительство национального согласия. Он, в частности, отметил, что следует исключить любой статус Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, необходимо укрепить систему безопасности Армении и Карабаха.

Власти Армении отвергают критику оппозиции, заявляя, что вопрос о правах и статусе армян Нагорного Карабаха будет частью мирных переговоров с Азербайджаном. Выступая в парламенте на прошлой неделе, премьер-министр Никол Пашинян отверг требования оппозиции об отставке. Представители власти утверждают, что протесты оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения.