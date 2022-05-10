Байрамов: Баку и Ереван согласовали состав комиссии по делимитации границ

«Первое заседание комиссии планировалось провести до конца апреля. После этого я провел два телефонных разговора с министром иностранных дел Армении. В ходе переговоров мы внесли свои предложения по составу комиссии», - заявил Байрамов во вторник, передают азербайджанские СМИ.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что азербайджанская сторона предложила Еревану организовать комиссию на более высоком уровне: «Учитывая ряд особенностей и отличий процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с другими соседними странами, наше предложение заключалось в том, что комиссия должна возглавляться на более высоком уровне, что лицо, возглавляющее комиссию с азербайджанской стороны, должно быть на уровне вице-премьера».

По словам Байрамова, Баку и Ереван достигли договоренности о составе комиссии: «Армянская сторона приняла наше предложение. Стороны достигли договоренности о составе комиссии. Однако, как мы уже отмечали, первое заседание еще не состоялось. Мы готовы к заседанию».