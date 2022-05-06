Офицер запаса назвал отправку задержанных на акциях протеста на армейские сборы «инструментом наказания»

Намерение властей отправлять задержанных во время акций протеста оппозиции на армейские сборы, по мнению офицера запаса Армена Варданяна, является инструментом наказания.

«Это новый способ наказания оппозиции. Прежние власти подвергали участников акций протеста налоговому или другим видам террора, а сейчас появился новый вид наказания: предлагается тех, кто участвовал в акциях протеста, отправлять на трехмесячные сборы», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Варданян, который сам недавно участвовал в подобных сборах.

Вчера председатель парламентской комиссии по обороне обсудил этот вопрос с представителями Минобороны и полиции.

Председатель комиссии Андраник Кочарян предположил, что молодые люди, участвующие в акциях протеста оппозиции, являются уклонистами от трехмесячных сборов и военной службы. Начальник службы призыва и мобилизации Армен Автандилян приветствовал предложение провластного депутата, сообщив, что в прошлом месяце начался очередной ежеквартальный сбор резервистов. А заместитель начальника полиции сказал, что списки задержанных будут направлены в Министерство обороны. В полиции Радио Азатутюн сообщили, что списки еще не направлены в оборонное ведомство.

«Ты уже в какой-то степени знаешь своих друзей, знаешь их способности. Также есть некоторые специальности, которые нуждаются в освежении знаний, например, люди, служившие 15-20 лет назад во взводе связистов или артиллерийском взводе. Многое с тех времен изменилось, тогда были одни средства связи, а сейчас совсем другие», - сказал 39-летний Армен Варданян, несколько месяцев назад вернувшийся с трехмесячных сборов.

По его словам, эти сборы - отличная возможность вспомнить то, чему научился во время службы в армии, а также освоить новые методы, и власти не должны бросать на них тень подобными шагами, наказывая политических оппонентов.

«Защита Родины - обязанность каждого, участие в военных сборах - обязанность каждого. И здесь нельзя разделять на власть и оппозицию и отправлять тех, кто принимает участие в акциях протеста, а кто настроен провластно, их не отправлять», - сказал Варданян.

Правозащитница также видит проблему

Армине Садикян, много лет занимающаяся защитой прав военнослужащих, считает предложение провластного депутата попыткой политизировать и дискредитировать армию. «Если ты рассматриваешь возможность участия в сборах Вооруженных сил участников акций протеста, то ты также рассматриваешь Вооруженные силы как место, где можно наказывать "нарушителей"», - сказала она.

Правозащитница описывает процесс отбора для участия в сборах: «Он планируется заранее, составляется список необходимых специальностей, происходит отбор молодых людей, они проходят медицинский осмотр, только после этого решается, брать их на сборы или нет. И нелогично и незаконно включать в заранее утвержденные списки резервистских тренировочных сборов новых людей».

«Эти данные о военнообязанных гражданах и тех, кто числятся в запасе, состоят на учете в качестве лиц, подлежащих призыву на военную службу, уже есть в военкоматах. Здесь нет необходимости после обращения к силовикам передавать данные, конечно, это также беззаконие», - отметила Армине Садикян.

Ежеквартальные трехмесячные сборы в Армении начались девять месяцев назад. Инициируя подобные сборы после поражения во Второй карабахской войне, власти преследовали цель повысить потенциал резервистов. Министерство обороны не сообщает, сколько человек уже приняли участие в этих сборах.