В правящей фракции не знают, какое разоблачение хотел сделать премьер-министр

В правящей парламентской фракции не знают, какое разоблачение вчера во время правительственного часа в парламенте хотел сделать премьер-министр, чего, однако, так и не сделал.

Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян сказал, что Никол Пашинян сделает это в подходящее время.

Было ли то, о чем хотел сообщить премьер, разоблачением для оппозиции или для общественности? Если для общественности, то почему премьер-министр молчит и использует это в качестве угрозы для оппозиции? На эти вопросы провластные депутаты не ответили, лишь повторили аргумент Пашиняна о том, что обещанное разоблачение по вопросу Карабаха не было сделано, так как это должно быть сделано в присутствии депутатов от оппозиции.

«А о чем хотел сказать премьер-министр и каково содержание того, что он намеревался сказать? Премьер-министр в своем выступлении сказал, что он скажет это, посмотрев в глаза адресатам, то есть оппозиционерам, чтобы они лучше поняли эту правду и считались с ней», - заявил Артур Ованнисян.

Вчера во время правительственного часа в парламенте, когда параллельно перед зданием Национального собрания проходили акции протеста, в парламенте были приняты дополнительные меры безопасности: светово-шумовые гранаты, снайперы, большое количество полицейских, образовавших живую стену. Журналисты спросили у провластных депутатов, чего боится премьер-министр Никол Пашинян.

«Вы, наверное, забыли о покушении на спикера Национального собрания, наверное, забыли тех самых хулиганов, которые ходили по улицам, чтобы совершить физическую расправу над представителями власти, депутатами фракции «Гражданский договор», ради того, чтобы спастись и спасти награбленное, чтобы не было раскрыто, что они делали во время и до войны, чтобы не были раскрыты те люди, которые призывали офицеров направить танки на Ереван. Активные участники всего этого и, по сути, также организаторы, пока, к сожалению, есть и проявляют некоторую активность», - ответил Ованнисян.

Оппозиционные фракции сегодня на парламентских брифинга не присутствовали. Позже было объявлено, что депутаты оппозиционной фракции «Айастан» проведут брифинги на площади.