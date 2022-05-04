Никол Пашинян ответил на требование оппозиции об отставке

Оппозиция, начавшая уличную борьбу с требованием отставки премьер-министра и на протяжении нескольких дней бойкотировавшая заседания Национального собрания, сегодня пришла в парламент.

Во время правительственного часа в парламенте оппозиционеры, зачитав требование об отставке премьер-министра Никола Пашиняна, покинули зал заседаний, а депутаты провластной фракции проводили их ироничными аплодисментами.

Перед уходом текст требования об отставке зачитал депутат оппозиционной фракции «Армения» Армен Рустамян. Невыполненные обещания, провалы и новые опасности - таковы акценты, сделанные оппозицией.

«Фактически, он [Пашинян - ред.] реализовывает тезис «Карабах - это Азербайджан и точка» и поддерживает турецко-азербайджанскую точку зрения о снижении статуса Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], то есть, о признании Арцаха частью Азербайджана. Он обещал скачкообразный экономический рост, но растут лишь государственный долг, бедность, цены и смертность. Он не выполнил многие обещания, последнее из которых имело трагическое завершение: кортеж Пашиняна, выступавшего против «засилья служебных автомобилей» и преподносивший как достижение то, что его кортеж останавливается на красный свет и уступает дорогу пешеходам, убил женщину и ее нерожденного ребенка. Никол Пашинян нелегитимен, у него нет мандата на то, чтобы вести наше государство к новым уступкам, он должен уйти в отставку», - прочел Рустамян.

Пашинян решил по пунктам ответить на все обвинения и начал с обвинения в провале переговорного процесса по карабахскому урегулированию. Он заявил, что переговорный процесс провалил не он, а третий президент Армении Серж Саргсян.

«Серж Саргсян с этой трибуны заявил о будущей войне, сказав: "нам не стоит надеяться, что Азербайджан не попытается решить вопрос Карабаха военным путем"», - отметил Пашинян.

Перед ответным выступлением Рустамяна премьер-министр сделал небольшой анонс, сообщив, что после ответа оппозиционера он сделает очень важное разоблачение. Премьер даже попытался успокоить членов своей команды, которые с места вступили в полемику с оппозиционными депутатами.

Рустамян в своем ответе назвал обоснования Пашиняна неприемлемыми. «Какая разница, кто и что когда-то сделал. Вы стали премьер-министром, и вы были обязаны выполнить эту волю, вы дали обещание выполнить эту волю», - заявил он.

Еще во время ответа Рустамяна оппозиционеры стали покидать зал заседаний. Пашинян прокомментировал их бойкот заседания так: «Как только я сказал, что будет сделано разоблачение, они сбежали».

Оппозиционеров, покидавших зал, скандируя «Армения без Никола!», депутаты от правящей партии проводили ироничными аплодисментами.

Однако после перерыва Пашинян не сделал обещанного разоблачения. «Не считаю уместным отвечать на вопрос заочно», - сказал он.

Вместо этого премьер-министр впервые коснулся продолжающихся уже несколько дней протестов оппозиции с требованием его отставки. Вопрос премьеру задал член его команды Ваагн Алексанян. Пашинян не дал прямого ответа, вместо этого сконцентрировался на том обстоятельстве, что оппозиция полностью повторяет их шаги в 2018 году.

«Им кажется, что если они все повторят, сделают то же самое, скопируют, у них получится. В связи с этим я хочу рассказать одну историю. Как-то Фрунзик Мкртчян обратился к Ваграму Папазяну и сказал: "Маэстро, я хочу перейти на новый этап в своей актерской карьере и хочу сыграть роль Отелло". Ваграм Папазян посмотрел на Фрунзика Мкртчяна, сделал паузу, а затем сказал: "Сынок, не все черное - Отелло"», - сказал премьер-министр.

Остальные провластные депутаты, заранее записавшиеся, чтобы задать вопросы Пашиняну, сняли свои вопросы, а записавшиеся для вопросов оппозиционные депутаты отсутствовали. Спикер парламента Ален Симонян объявил заседание закрытым.