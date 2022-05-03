Оппозиционные депутаты не участвуют в начавшей сегодня парламентской четырехдневке

Представители фракций «Айастан» и «Честь имею», а также их сторонники в эти дни принимают участие в уличных акциях протеста, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

По мнению оппозиции, Пашинян готов пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха, что они считают неприемлемым.

Накануне на вопрос корреспондента Радио Азатутюн о том, будут ли они участвовать в заседании парламента во вторник, секретарь фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян ответил, что об этом будет объявлено отдельно.

Отметим, что у правящей партии «Гражданский договор» достаточно мест в парламенте, чтобы обеспечить кворум для проведения заседаний и принятия решений без оппозиции.

Напомним, что 12 апреля парламентская оппозиция бойкотировала четырехдневное заседание, заявив, что намерена отправится в Нагорный Карабах и приграничные районы Армении, «где находится приоритетная повестка дня страны».

В тот день оппозиция обвинила правящую партию в том, что вместо обсуждения и нахождения решений по реальной повестке дня, связанной с Арменией и Нагорном Карабахом, она занимает пассивную позицию.

Отметим, что на повестке дня начавшейся сегодня парламентской четырехдневки 23 вопроса, в том числе отчет о деятельности прокуратуры Армении за 2021 год.