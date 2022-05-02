Оппозиция призывает блокировать областные дороги

Во время митинга на площади Франции в Ереване член оппозиционной парламентской фракции «Айастан», вице-спикер парламента Ишхан Сагателян призвал жителей районов одновременно перекрывать дороги в местах, где они находятся, чтобы полиция не могла сконцентрироваться в Ереване.

«Все идет по плану», - заверил представитель оппозиции.

Сегодня утром оппозиция на протяжении нескольких часов проводила акции гражданского неповиновения, перекрывая ряд центральных улиц и перекрестков армянской столицы. В ходе столкновений с полицией порядка 250 участников акций протеста были задержаны. Большинство из них спустя несколько часов были выпущены на свободу.

Вечером оппозиция провела шествие на проспекте Маштоца.

Граждане, требующие смены власти, в воскресенье вечером установили палатки и сейчас ночуют на площади Франции.

Уличные протесты оппозиции начались две недели назад после заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки относительно требований по статусу Нагорного Карабаха.

Оппозиция утверждает, что нынешнее армянское правительство намерено пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха. Этим она объясняет необходимость отстранения Пашиняна от власти путем общественного давления.

Представители власти отвергают требование оппозиции об отставке Пашиняна, не считая, что оно пользуются поддержкой у широких слоев населения.