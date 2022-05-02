В полиции сообщают о 125 задержанных на данный момент

Напомним, что оппозиция начала акции неповиновения сегодня с 8:30 утра․Перекрыты более десятка центральных улиц Еревана.

Проспект Маштоца и его пересечение с улицей Пушкина заблокированы. Демонстранты строят баррикады, используя мусорные баки и скамейки на перекрестке Маштоц-Амирян. Площадь Франции закрыта со всех четырех сторон.

Уличные протесты оппозиции начались две недели назад после заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки относительно требований по статусу Нагорного Карабаха.

Оппозиция утверждает, что нынешнее армянское правительство намерено пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха. Этим она объясняет необходимость отстранения Пашиняна от власти путем общественного давления.

Представители власти отвергают требование оппозиции об отставке Пашиняна, не считая, что оно пользуются поддержкой у широких слоев населения.