«Благодаря совместным усилиям и труду нам удалось преодолеть эти кризисные ситуации» - премьер-министр

Для решения стоящих перед нашей страной сложных задач и противостояния серьезным геополитическим вызовам очень важен неустанный труд каждого из нас в политическом, экономическом, военном, дипломатическом, образовательном, научном, культурном и других сферах. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в поздравительном послании по случаю Дня труда и солидарности трудящихся.

«В последнее время на нашу долю выпал ряд испытаний - пандемия коронавируса, война 2020 года, которые замедлили наш прогресс. И все же благодаря совместным усилиям и труду нам удалось преодолеть эти кризисные ситуации. Об этом свидетельствует положительный рост в различных отраслях и экономические показатели», - говорится в послании, опубликованном пресс-службой аппарата премьер-министра РА.

Пашинян заверил, что правительство продолжит политику поощрения труда и творчества, продолжит последовательно реализовывать программы по созданию возможностей для обучения, приобретения знаний и развития навыков для каждого гражданина.

«Несмотря на трудности, мы должны продолжать строить родину нашей мечты. Сплоченным, энергичным и упорным трудом, основанным на индивидуальных усилиях и преданности каждого из нас своему делу. […] Мы должны продолжать верить в свои силы и строить своим трудом современное, развитое и образцовое государство», - говорится в послании.

Президент Армении Ваагн Хачатрян, в свою очередь, в поздравительном послании написал: «Сегодня наша приоритетная задача - благоустройство Отечества: развитие экономики, расширение возможностей страны. И на этом пути необходимо задействовать те национальные качества, которые ценит и которыми восторгается весь мир.

Решение социальных проблем народа, преодоление безработицы и бедности продолжают оставаться актуальными в нашей стране. Дел много, и, тем не менее, приоритетными являются вопросы правовой и социальной защищенности работников, улучшения условий труда».

«Важно развитие сотрудничества государства с деловым сообществом, повышение социальной ответственности бизнеса», - говорится в послании, которое опубликовано на официальном сайте президента Армении.