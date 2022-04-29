Оппозиция с призывами к объединению продолжает уличную борьбу

Как и во все дни прошедшей недели, сегодня в Ереване акции протеста начались с шествий молодежи по вузам. Протестующие призывали студентов присоединиться к ним.
Участники шествий, требующие отставки властей, установили перед вузами флаги Нагорного Карабаха. «Флаг Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] устанавливается в знак того, что армянский студент никогда не сможет смириться с той идеей, которую власти хотят нам внушить», - заявили они.
Оппозиция начала уличную борьбу после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки в вопросе статуса Нагорного Карабаха. Оппозиция обвиняет правительство Никола Пашиняна в том, что оно намерено подписать договор с Азербайджаном, признав его суверенитет над всей территорией Нагорного Карабаха. По мнению оппозиции, предотвратить подобное развитие событий можно путем отставки Пашиняна под давлением общественности.
Шествия из четырех областей Армении в Ереван начали депутаты оппозиционной парламентской фракции «Айастан». Они говорят, что прибудут в Ереван в воскресенье, 1 мая. В этот день оппозиция намерена провести в столице большой митинг.
Параллельно с этими акциями уже около двух недель сидячую акцию протеста с тем же требованием на площади Свободы в Ереване проводит руководитель другой оппозиционной фракции парламента, «Честь имею», лидер партии «Отечество» Артур Ванецян.
Вечером обе фракции проведут марш.
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