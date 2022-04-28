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Армения

Армения снимает ряд противоэпидемических ограничений

Правительство снимает ряд противоэпидемических ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, учитывая стабильное состояние с заболеваемостью в стране и темпы снижения пандемии в мире.

Так, въезжающим в Армению с 1 мая не будет предъявляться требование представить ПЦР-тест или сертификат о прививке от коронавируса.

Вышеуказанные сертификаты не будут требоваться и в уголовно-исполнительных учреждениях, а также в Вооруженных силах Минобороны при отъезде в отпуск или во время посещений.

Отменено также требование о соблюдении дистанции в 1,5 метра во время проведения мероприятий в школах, детских садах и других местах, а также требование предъявлять каждые 7 дней на работе ПЦР-тест или справку о прививке от коронавируса.

По словам министра здравоохранения Анаит Аванесян, за последние 14 дней зарегистрировано 144 случая инфицирования, что на 33% меньше по сравнению с аналогичным предыдущим периодом.

По словам министра, за последний месяц заметно также резкое снижение числа летальных исходов, за 14 дней зарегистрирован только один случай смерти.

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