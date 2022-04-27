Пашинян должен уйти в течение нескольких дней под давлением широкой общественности - Ишхан Сагателян

Как заявили лидеры оппозиции, подобные марши с требованием отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна будут проводиться ежедневно вплоть до 1 мая.
Перед началом марша вице-спикер парламента Армении, член оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян еще раз призвал к объединению. В ходе марша лидеры оппозиции через громкоговорители также обращались к прохожим и гражданам, наблюдавшим за маршем из окон домов, с призывом присоединиться к их борьбе.
«Ежеминутно движение набирает обороты, сформировалось множество очагов сопротивления. Наши граждане объединяются, самоорганизуясь. У власти осталась одна опора: силовые структуры и наши полицейские, которые иногда выполняют ее незаконные приказы, очень скоро и они уже поймут, что это бессмысленно, народ поднялся на ноги», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Ишхан Сагателян.
На вопрос, какие шаги предпримет оппозиция с 1 мая, депутат ответил: «Он [Пашинян – ред.] должен уйти в течение нескольких дней под давлением широкой общественности. Я говорю: вчерашняя жертва [имеется в виду сбитая автомобилем кортежа премьер-министра беременная женщина - ред.] должна стать последней. Всё есть, остается только, чтобы народ поднялся, и все закончится».
С понедельника оппозиция проводит в Ереване и областях страны различные акции протеста и акты гражданского неповиновения.
Параллельно с этими акциями ряд депутатов фракции «Айастан» со своими сторонниками начали шествия из Тавушской и Араратской областей в сторону столицы, намереваясь прибыть в Ереван 1 мая.
Кроме того, на площади Свободы в Ереване сидячую акцию протеста с требованием отставки премьер-министра уже больше недели проводит глава еще одной оппозиционной фракции - «Честь имею», лидер партии «Отечество» Артур Ванецян.
Парламентская оппозиция вышла на улицы с требованием отставки премьер-министра, утверждая, что правительство Никола Пашиняна намерено признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. По мнению оппозиции, предотвратить подобное развитие событий можно лишь путем отставки Пашиняна под давлением общественности.
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