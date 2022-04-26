Оппозиция провела шествие информирования: двое активистов задержаны

Оппозиция обвиняет власть в неуместных уступках в нагорно-карабахском вопросе и утверждает, что сейчас Армения столкнулась не только с опасностью новых уступок, но и с угрозой потери государственности. Чтобы предотвратить такое развитие событий, оппозиция намерена добиваться отставки Никола Пашиняна и его правительства.

Оппозиционный вице-спикер парламента, член фракции «Айастан» Ишхан Сагателян заявил, что их борьбу остановить невозможно.

«Консолидация, сопротивление, устранение», - призвал Сагателян, добавив, что их шествие информирования - это призыв присоединиться к этой борьбе.

Оппозиционеры дошли до здания Генпрокуратуры, где протестовали родители погибших в 44-дневной войне военнослужащих, требуя объективного судебного разбирательства. Их привело сюда заявление премьер-министра Никола Пашиняна, в котором он признал, что войну можно было предотвратить, в результате была бы та же ситуация, но без жертв. Именно это заявление было расценено группой родителей погибших на войне военнослужащих как признательные показания, они подали в генпрокуратуру сообщение о преступлении, совершенном, по их мнению, премьер-министром.

Демонстранты выразили свою поддержку родителям погибших военнослужащих.

Уже на площади Франции, завершая шествие, депутат Ишхан Сагателян сообщил, что в ближайшие дни шествия информирования продолжатся и продлятся до 1 мая, после чего состоится митинг. Завтра шествие стартует с площади Гарегина Нжде.

Сегодня в разных районах Еревана прошли и другие акции протеста. Депутат Гегам Манукян сообщил Радио Азатутюн, что во время этих акций были подвергнуты приводу четыре активиста, двое из них задержаны, им предъявлено обвинение в хулиганстве.

«Сегодня группа представителей молодежного крыла АРФ «Дашнакцутюн» провела подобную акцию протеста на проспекте Комитаса. Акция обернулась очередным беззаконием со стороны полиции, когда они, нарушив закон, окружили всю территорию молодежного центра АРФД Арама Манукяна, и когда наши молодые активисты в сопровождении юриста вышли, их просто похитили. Применили насилие, в том числе в отношении Севака Назаряна, который подал заявление о насилии», - сообщил Гегам Манукян.

«Эти власти, выполняющие их волю полиция и следственные органы просто не могут понять, с кем имеют дело, проводят бессмысленные, напрасные действия, напрасно нагружают следственные органы, они не достигнут никакого результата, никто не отступит», - добавил оппозиционный депутат.