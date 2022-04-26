После 1 мая переходим к конкретным действиям – Ишхан Сагателян 

Сегодня оппозиционеры вновь проводят шествие по информированию граждан из приграничного села Тигранашен Араратской области в столицу Ереван. Затем протестующие пройдут шествием из Апарана и Сардарапата.

Вчера вечером член оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян на площади Франции представил действия оппозиции.

«До 1 мая в Ереване каждый день и нас будут проходить разного рода акции протеста и неповиновения, а также шествия, после чего мы перейдем к более конкретным и четким действиям», - заявил Сагателян.

Оппозиционный вице-спикер НС не раскрыл скобки относительно того, что будут подразумевать эти действия.

«По дороге наши соотечественники вновь спрашивали нас: 'Мы сегодня останемся [на улицах] или нет?' Уважаемые сограждане, мы скажем вам, когда наступит день, чтобы остаться на улицах. Этот день наступит. У нас есть четкая программа, прописанная от начала и до конца, и она приведет к отстранению нынешних властей, будьте уверены, стойте за нами, вместе, до конца», - заявил Сагателян.

Парламентская оппозиция вышла на улицы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция утверждает, что правительство Пашиняна намерено признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, и призывает граждан не допустить этого путем отстранения Пашиняна от власти под давлением общества.

Шествия по информированию об акциях протеста начались накануне. Группа демонстрантов идет в Ереван пешком из Иджевана. Вчера вечером в Ереване также прошло шествие по информированию населения. Оно прошло от проспекта Комитаса до площади Франции.

Депутат фракции «Айастан» Анна Григорян, которая сегодня должна была присоединиться к шествию, стартующему из Тигранашена, назвала происходящее «решающей борьбой».

«Мы настроены более чем решительно, потому что последнее выступление Никола Пашиняна в Национальном собрании было о том, что он и его политическая команда готовы видеть Арцах [Нагорный Карабах – ред.] в составе Азербайджана. Если они приняли такое решение, то мы должны быть более чем решительными, чтобы противостоять ему», - заявила Григорян.

По словам оппозиционного депутата, после последнего заявления Пашиняна относительно снижения требований по статусу Нагорного Карабаха, оппозиции больше нечего делать в Национальном собрании.

«Мы должны быть на улице, объединяя весь армянский народ, армянскую нацию вокруг одной повестки дня, чтобы Арцах оставался армянским, вне Азербайджана, не допуская никаких территориальных уступок суверенной территории Республики Армения», - заявила Григорян.

Отметим, что после заявления в парламенте относительно того, что международное сообщество ожидает, что Ереван снизит планку требований по статусу Нагорного Карабаха, и последующей негативной реакции из Степанакерта, представитель провластной фракции в парламенте Эдуард Агаджанян заявил, что Пашиняна, вероятно, неправильно поняли.

Накануне лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян на совещании в правительстве в Степанакерте заявил, что никакого документа по статусу Нагорного Карабаха на данном этапе не обсуждается. Он подчеркнул, что с главой правительства Армении Николом Пашиняном есть четкая договоренность – при любом обсуждении вопроса статуса, на любой международной площадке позиция Еревана должна согласовываться с властями и народом Нагорного Карабаха.