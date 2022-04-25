Блок «Айастан» проводит марш информирования, он сопровождается инцидентами

Вице-спикер Национального собрания, член фракции «Айастан» Ишхан Сагателян сказал, что эти шествия продлятся пять дней, после чего состоится большой митинг. Он подчеркнул, что эта борьба носит сетевой, децентрализованный характер, все политические силы проводят борьбу согласно своим планам, но всех объединяет одна цель - «как можно скорее устранить правительство зла».

«Вместе мы каждый день будем организовывать в Ереване различные акции протеста, шествия и демонстрации. В течение следующих пяти дней наша цель - поднять наш народ по всей Армении. 1 мая, еще до того, как наши коллеги достигнут Еревана, проведем большой митинг. Нынешняя власть не имеет мандата на то, чтобы вести страну к новым уступкам», — заявил Сагателян.

Марш проходит не без происшествий. Ситуация обострилась, когда депутат Гегам Манукян попытался наклеить на детектор скорости дорожного движения фотографию премьер-министра Никола Пашиняна, что было запрещено полицией, между сторонами началась потасовка. Несколько протестующих упали на землю. Однако в этой напряженной обстановке не было возможности выяснить, были они подвергнуты приводу или нет.

Мы вышли на решающую борьбу - Анна Григорян

Один из депутатов, Анна Григорян, в беседе с Радио Азатутюн отметила, что это решающая борьба, оппозиция не вернется в парламент, борьба продолжится на улицах.

«Мы вышли на решающую борьбу. Мы более чем полны решимости, потому что последнее выступление Никола Пашиняна в Национальном собрании было о том, что он и его политическая команда готовы видеть Арцах в составе Азербайджана. Если они приняли такое решение, то мы должны быть более чем полны решимости противостоять этому решению. Мы всегда говорили, что будем действовать и на улицах, и в парламенте. Сегодня в парламенте говорить больше не о чем, мы должны быть на улице, объединив весь армянский народ, всю армянскую нацию вокруг одной повестки дня – сохранить Арцах армянским, вне Азербайджана, и не допустить каких-либо уступок суверенной территории Республики Армении», - сказала депутат.

Представители молодежного крыла АРФ «Дашнакцутюн» сегодня днем провели акции протеста на проспекте Комитаса, перекрыли улицу, поднялись на крыши автобусов, полицейские их задержали.

Оппозиционная парламентская фракция «Айастан» с сегодняшнего дня начала уличные акции протеста. Утром оппозиционеры начали шествие из города Иджеван (откуда родом нынешний премьер-министр Никол Пашинян) в Ереван под лозунгом «Проснись, сын!». Оппозиция, обвиняющая власти в неуместных уступках в нагорно-карабахском вопросе, утверждают, что Армения сейчас столкнулась не только с опасностью новых уступок, но и с угрозой потери своей государственности.

Горожане, стоящие на тротуарах, приветствуют акцию движения «Сопротивление», автомобили приветствуют ее сигналами.