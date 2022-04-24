Премьер-министр Армении выступил с посланием по случаю 107-й годовщины Геноцида армян

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте главы армянского правительства, говорится:

«Дорогие соотечественники,

Сегодня мы поминаем невинных жертв Геноцида армян.

107 лет назад армянский народ столкнулся с бесчеловечной трагедией - геноцидом. Целью Османской Турции было уничтожение наших предков. Полтора миллиона армян были убиты, сотни тысяч эмигрировали в разные уголки мира, в результате чего сегодня трудно найти такое место на планете, где не было бы армян. Культурному, духовному и религиозному наследию армянского народа был нанесен невосполнимый урон, были разрушены тысячи школ, церквей и монастырей.

Несмотря на бесчеловечную жестокость, наш народ в прошлом веке смог в результате сплочения, неустанного труда и последовательных усилий встать на ноги, сохранить свою идентичность, восстановить независимую государственность. И это стало величайшим доказательством жизнеспособности нашего народа.

Уважаемые соотечественники,

Отрицание и искажение исторических фактов, геноцидов и преступлений, непризнание правды, попустительство международного сообщества порождает новые злодеяния и преступления.

Цивилизованному миру, международному сообществу предстоит многое сделать в этом направлении, чтобы вне зависимости от политических интересов не допускать отныне подобных преступлений, ставя на первое место ценность человеческой жизни, независимо от его национальности. Именно признание и осуждение геноцида должно остановить новые преступления.

Хочу подчеркнуть, что Армения и впредь будет активно содействовать усилиям международного сообщества по предотвращению геноцидов, преступлений против человечности, борьбе с дискриминацией и нетерпимостью по признаку этнической, религиозной и расовой принадлежности.

Повестка международного признания Геноцида армян должна служить укреплению гарантий безопасности Армении. Эта повестка будет служить правительству не для усиления региональной напряженности, а, наоборот, для разрядки региона.

Дорогие соотечественники,

Геноцид армян – самая трагическая страница в истории армянского народа. И это повод для нас не только почтить память наших невинных мучеников, но и думать о нашей истории: прошлом, настоящем и будущем. Для нас это повод констатировать, что у армянского народа должно быть все больше и больше возможностей и рычагов управления своей судьбой, что армянский народ должен суметь перевести свою судьбу из сферы чужих решений в сферу собственных решений.

Самым эффективным выражением такой ситуации является независимая государственность с максимально состоявшимися его институтами, способностью и механизмами принятия решений. Это осознание привело нас к повестке дня открытия эры мирного развития для нашего народа и региона, так как самым действенным инструментом обеспечения собственной безопасности являются состоявшаяся государственность и мир. И мы должны идти именно по этому пути.

Именно поэтому мы ведем переговоры, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Надеемся, что стремления турецкой стороны искренни, и нам удастся продвинуться в этом направлении.

В то же время наша задача сегодня – посредством реализации потенциала всех армян построить достойное и состоявшееся демократическое государство.

Консолидация общеармянского потенциала и мощи должна быть последовательно направлена именно на эту цель. Армянская государственность – это самый впечатляющий способ почтить память жертв Геноцида армян, всех наших мучеников, и она должна стать символом и гарантом несгибаемой воли армянского народа к жизни. Именно эту нашу волю символизирует народное шествие 24 апреля к мемориалу Цицернакаберда, который является обещанием перед нашими предками и нашими поколениями о Свободной, Могучей, Счастливой Армении. Это обещание должно быть выполнено, этот завет должен быть выполнен. И в этом самый большой посыл 24 апреля».