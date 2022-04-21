Губернатор Лорийской области не отрицает, что премьер-министр собирается назначить главой Ванадзора Аркадия Пелешяна

Губернатор Лорийской области Арам Хачатрян сегодня не опроверг сведения Радио Азатутюн о том, что премьер-министр собирается назначить исполняющим обязанности мэра Ванадзора Аркадия Пелешяна.

Хачатрян сообщил, что сегодня или завтра премьер-министр примет решение.

Пелешян был заместителем находящегося сейчас под арестом бывшего мэра Ванадзора Мамикона Асланяна.

«Сегодня спустя несколько часов или утром может стать окончательно ясно, в данный момент вопрос обсуждается, думаю, в течение суток мы узнаем», - сказал Хачатрян.

На вопрос Радио Азатутюн, согласился ли он с этим назначением, губернатор Лори ответил: «Я считаю, что Аркадий Пелешян - один из достойных кандидатов».

На выборах в органы местного самоуправления 5 декабря прошлого года Пелешян возглавлял список малоизвестной Рабочей социалистической партии Армении. Эта партия получила пять мест во вновь сформированном, но до сих пор не действующем Совете старейшин. Ранее Пелещян был членом Совета старейшин от партии «Армянское возрождение».

Пелешян занимал должность вице-мэра до конца прошлого года, когда сразу после выборов по обвинению в коррупции был арестован бывший мэр Мамикон Асланян.

На вопрос Радио Азатутюн, мог ли он не знать о злоупотреблениях своего непосредственного руководителя и соответственно в них не участвовать, губернатор Лори ответил: «У меня нет информации о том, что Аркадий Пелешян был причастен к каким-либо злоупотреблениям».

После выборов 5 декабря, когда возглавляющий список правящей партии «Гражданский договор» губернатор Лорийской области отказался от своего мандата, в Ванадзоре ходили слухи, что правящая партия может объединиться с фракцией во главе с Пелешяном. Хотя официального заявления об этом не было, две фракции на протяжении последних четырех месяцев во всех политических процессах выступали сообща.

42-летний Аркадий Пелешян, который, скорее всего, будет назначен исполняющим обязанности мэра Ванадзора, сегодня не ответил на наши телефонные звонки. Во время избирательной кампании и после нее он постоянно отказывался от интервью. За четыре года своего пребывания в должности члена Совета старейшин от фракции «Армянское возрождение» он ни разу не выступал с речью, не делился своими взглядами в ходе обсуждений и не давал интервью.

Пелешян известен в Ванадзоре своим криминальным прошлым. В одном случае он, будучи пьяным, совершил хулиганство в магазине, в другом случае избил священника за то, что тот за него не проголосовал.

Полномочия по назначению исполняющего обязанности главы общины премьер-министру в начале апреля дал парламент. Данное изменение в законе инициировала правящая фракция, заявив, что тем самым будет разрешена создавшаяся в Ванадзоре сложная ситуация, где уже четыре месяца нет руководителя.

Между тем, партия «Просвещенная Армения» продолжает оспаривать результаты выборов в Совет старейшин Ванадзора. На днях Кассационный административный суд принял к производству жалобу партии. Первые две инстанции административного суда отклонили иск партии и оставили без изменений опубликованные Избирательной комиссией окончательные результаты, согласно которым «Просвещенная Армения» не набрала достаточного количества голосов для прохождения в Совет старейшин.

Наибольшее число голосов - 39%, получил блок во главе с бывшим мэром Мамиконом Асланяном, за ним следует «Гражданский договор», набравший 25% голосов, затем Рабочая социалистическая партия Армении, «Отечество» и «Страна для жизни».

Пока суды рассматривали заявление «Просвещенной Армении» о признании результатов выборов недействительными, правоохранительные органы арестовали бывшего мэра, а административный суд ограничил деятельность Совета старейшин и запретил ему избирать мэра. И до тех пор, пока Кассационный суд не вынесет решение по иску «Процветающей Армении», запрет на проведение заседания по повестке дня выборов главы общины будет оставаться в силе.