Спикер НС: Если начнется война, в Ванадзоре не должно быть местного самоуправления?

«Не дай бог, если начнется война, в Ванадзоре не должно быть местного самоуправления?» - так спикер НС отреагировал на обвинения оппозиции в том, что власть, оставив вопросы безопасности, созвала экстренное заседание с целью изменения закона о местном самоуправлении.

«Или в любой другой общине не должно быть органа местного самоуправления? А как мы будем организовывать оборону?» - добавил Ален Симонян.

Провластные депутаты предложили изменить закон о местном самоуправлении таким образом, чтобы в случае невозможности созыва первого заседания Совета старейшин укрупненной общины в течение 20 дней или досрочного прекращения полномочий Совета старейшин премьер-министр получал полномочия по назначению исполняющего обязанности главы общины.

«Гражданский договор» обсуждал закон по особой процедуре, чтобы сегодня же он был полностью принят.

«Сложилась ситуация, что в некоторых общинах нарушен нормальный процесс работы органов местного самоуправления, и актуальность этой законодательной инициативы состоит в том, чтобы в тех общинах, где возникла такая проблема, управление со стороны органов местного самоуправления продолжилось в нормальном режиме», - пояснил соавтор проекта Ваагн Овакимян.

В скольких общинах управление было парализовано, что правительство в экстренном порядке принялось решать эту проблему, чем обусловлена такая срочность, спросил депутат оппозиционной фракции «Айастан» Арцвик Минасян.

«На данный момент у нас есть такая проблема в общине Ванадзор», - ответил Овакимян.

После выборов 5 декабря прошлого года чрезвычайная ситуация сложилась в нескольких общинах, где правящая партия потерпела поражение, заседания Совета старейшин были провалены и мэр не был избран.

Спустя четыре месяца после выборов вопрос так и не решен в Ванадзоре. В третьем по величине городе Армении пока нет мэра. После сегодняшнего изменения вопрос будет разрешен: Никол Пашинян назначит исполняющего обязанности мэра.

«Если бы инициаторы этого закона были до конца искренними и честными, озаглавили бы законопроект как «Законопроект о лишении Мамикона Асланяна (или ваанадзорцев) права голоса»», - заявил Андраник Теванян (фракция «Айастан»).

«Никто ни у кого власть не отбирает. Но допустим ли вакуум власти в Армении?» - возразил Владимир Варданян («Гражданский договор»).

«Вражеские войска вторглись в Парух, захватили высоты, имеющие стратегическое значение. И чем мы занимаемся в данный момент в парламенте? Я хочу просто понять, какой мессидж мы посылаем нашему народу?» - сказал Ишхан Сагателян («Айастан»)

«Я не понимаю вашего недовольства. Да, есть вопросы, которые тоже можно было бы обсудить. Вы инициировали это, ввели в обращение проект? Ответ – нет», - ответил вице-спикер НС Рубен Рубинян.

Кандидат, набравший наибольшее число голосов на выборах в Ванадзоре 5 декабря, Мамикон Асланян был арестован через десять дней после подведения итогов голосования, когда Совет старейшин должен был избирать мэра. Ожидалось, что Асланян станет мэром. Возглавляемый им блок получил 15 мест, а правящий «Гражданский договор» оказался на втором месте по набранным голосам. Уже три месяца с момента ареста Мамикона Асланяна Совет старейшин не может созвать заседание.

Законопроект сегодня был принят 57 голосами «за» при 3 - «против».

После вступления закона в силу премьер-министр в двухнедельный срок должен назначить исполняющего обязанности мэра Ванадзора. Губернатор Лорийской области не назвал Радио Азатутюн имена тех, чьи кандидатуры обсуждаются на этот пост. Он не исключил, что обсуждается кандидатура члена прошедшей в Совет старейшин Трудовой социалистической партии Армении Аркадия Пелешяна, известного ванадзорцам своим криминальным прошлым.