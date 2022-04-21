Парламент отменил инициированные оппозицией слушания по теме армяно-турецких отношений

Парламентские слушания по теме армяно-турецких отношений, инициированные оппозиционной фракцией «Айастан», не состоялись.

Они был запланированы на сегодня, однако в аппарате НС сообщили, что слушания были отменены по техническим причинам. Это обоснование оппозицию не убедило.

«Позже мы поняли, что их решение было политическим», - сказал депутат фракции «Айастан» Арцвик Минасян, добавив, что им сообщили, что до 24 апреля они не могут проводить слушания в зале заседаний Национального собрания.

«Это еще раз свидетельствует о том, что мы имеем дело с властью, которая не только бездарна, но и явно показывает своим поведением, что готова служить азербайджано-турецким интересам», - отметил Минасян.

Сотрудница по вопросам свободы информации НС Лаура Антонян сообщила Радио Азатутюн, что причиной отмены слушаний стало заседание межпарламентской комиссии Армения-Россия, весь технический персонал в связи с этим занят. «Вся техническая служба будет находиться в Степанаване, сегодня с утра они уже выехали для проведения подготовительных работ, чтобы завтра заседание комиссии прошло без сбоев», - сказала она.

«Весь вопрос в том, что закон императивно устанавливает это требование, закон о регламенте, и здесь ничего другого не предусмотрено», - сказал депутат от оппозиции.

«Примечательно, что заседание проходит не в зале заседаний парламента, а в Степанаване, - подчеркнул Арцвик Минасян и заключил: - Очевидно, что касательно отношений Армения-Турция, как мы видим в их поведении в последнее время, они боятся говорить что-либо в требовательном ключе».

В проекте оппозиционной фракции предлагается принять заявление о красных линиях в армяно-турецких отношениях: «Армяно-турецкие отношения никоим образом не могут выходить за рамки двух вопросов. Первый – снятие блокады Армении без каких-либо условий, второй - установление дипломатических отношений».

Парламентские слушания находятся в повестке дня оппозиции. Лаура Антонян сообщила, что у них есть устная договоренность о созыве заседания в понедельник. А до этого фракция «Айастан» перенесла обсуждение темы красных линий в отношениях Армения-Турция на площадь Свободы, где руководитель другой оппозиционной парламентской фракции, «Честь имею», Артур Ванецян уже несколько дней проводит сидячую акцию протеста.