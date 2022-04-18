СНБ отказалась возбуждать уголовное дело в связи с публикацией «Досье» о российской агентуре в госструктурах РА

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении отказалась сообщить о результатах изучения публикации центра «Досье» о российских агентах в государственных структурах Армении, в то же время сообщив Радио Азатутюн, что «по результатам изучения в следственном департаменте СНБ РА уголовное дело не возбуждалось и не расследовалось».

Согласно опубликованному в сентябре 2020 года расследованию центра «Досье», практически во всех госструктурах Армении есть российские агенты. В расследовании упоминается имя лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, а также имена бывших руководителей СНБ. В публикации говорится, что друзья-агенты России не опасаются разоблачения, поскольку Служба национальной безопасности Армении давно известна как «филиал российской Лубянки».

Согласно публикации, в администрации президента России премьер-министру Армении Николу Пашиняну дали оперативный псевдоним «Борода» и внимательно отслеживают каждый его шаг.

Центр «Досье» финансируется некогда одним из самых богатых бизнесменов России, критиком Кремля, ныне эмигрантом Михаилом Ходорковским.

На наличие действующих в Армении иностранных агентов намекнул премьер-министр Никол Пашинян на встрече с иранскими армянами в рамках своего официального визита в Иран в феврале 2019 года. «Как народ мы созрали для того, чтобы иметь мощное государство. Мы должны сохранять свою идентичность, непоколебимое единство и не поддаваться ксеномании. Мы не должны позволить, чтобы в Республике Армения действовали политики, которые являются скорее иностранными агентами, чем гражданами своей собственной страны», - сказал Пашинян.

21 сентября 2020 года, отвечая на вопросы журналистов, тогдашний директор СНБ Аргишти Кярамян заявил, что возглавляемое им ведомство даст уголовно-правовую оценку всем фактам, содержащимся в опубликованном центром «Досье» расследовании о российских агентах, действующих в государственной системе Армении. «Мы рассматриваем эту публикацию как сообщение о преступлении и даем ей соответствующий правовой ход», - сказал он.

Радио Азатутюн направило запрос по вопросу публикации «Досье» также в Генеральную прокуратуру, откуда ранее в этом месяце ответили, что публикация изучена, однако «в компетентных органах РА уголовное дело не возбуждалось».

«Учитывая, что в результате изучения в публикации не было выявлено достаточных данных, содержащих определенность относительно конкретных признаков преступлений, она состоит из суждений общего характера, основанных на совокупности и изложении общеизвестных фактов, и нет достаточных оснований для их проверки в рамках уголовного производства, изучение оставлено без последствий», - говорится в ответе Генпрокуратуры.

В СНБ отказались сообщить, будут ли опубликованы имена лиц, работавших на КГБ

Радио Азатутюн также поинтересовалось в СНБ, опубликует ли ведомство имена лиц, работавших на советскую спецслужбу - Комитет государственной безопасности (КГБ).

В СНБ отказались ответить на этот вопрос, сославшись на пункт 1 части 1 статьи 8 закона «О свободе информации», согласно которому в предоставлении информации отказывается, если она «содержит государственную, служебную, банковскую, коммерческую тайну».