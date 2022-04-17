Католикос Гарегин высказал обеспокоенность по поводу Карабаха и призвал к миру во всем мире

«Мы обеспокоены сложной ситуацией в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.], против которого продолжаются провокации», - в частности, отметил католикос.

«Сегодня нас всех волнуют вопросы безопасности нашей страны, нашей государственности, внешние вызовы, внутренние и внутриполитические озабоченности и напряженность. Мы обеспокоены тяжелым положением священной реликвии нашей родины, Арцаха, против которого до сих пор продолжаются провокации и посягательства», - подчеркнул он.

Гарегин Второй выразил уверенность, что «народ Арцаха не склонится перед трудностями» и что «человечность и справедливость восторжествуют, чтобы настало светлое утро признания права Арцаха жить свободно и независимо».

В своем послании Католикос всех армян Гарегин Второй также говорил о мире во всем мире, в том числе между Россией и Украиной.

«Будем молиться о том, чтобы среди людей укреплялся дух взаимопонимания и солидарности, чтобы во всем мире воцарился мир, и особенно в эти дни в жизни братских народов Российской Федерации и Украины», - отметил глава Армянской Апостольской Церкви.