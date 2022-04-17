«Событие особого значения» - российский телеканал о предстоящем визите Пашиняна в Москву

Об этом сообщила программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«В Россию с официальным визитом едет премьер-министр Армении. В нынешней международной обстановке – событие особого значения», - отметили на российском телеканале, передает РИА Новости.

Ранее отмечалось, что визит, запланированный на 19-20 апреля, будет проходит по случаю 30-летия установления дипломатических связей между Арменией и Россией, которое отмечается в этом году.

В ходе визита премьер-министр Армении Никол Пашинян встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе заседания правительства Армении 10 марта, говоря о предстоящем в апреле визите в Москву, Пашинян, в частности, отметил: «Мы сейчас находимся на этапе подготовки этого визита. И нужно сделать все, чтобы этот визит также прошел на высоком уровне и содержательно».

Отметим, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетил Москву 8 апреля.