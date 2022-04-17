Армянская церковь празднует Пасху

По случаю одного из главных христианских праздников в Соборе Святого Григория Просветителя в Ереване Католикос всех армян Гарегин Второй сегодня отслужил Пасхальную литургию.

Президент Армении Ваагн Хачатрян сегодня поздравил верующих с Пасхой, в частности, отметив, что «армянский народ, первым в мире провозгласивший христианство в качестве государственной религии, словно повторил судьбу Христа».

«Возродившись после Геноцида, мы достойно прошли сквозь тернистый путь бурного 20 века, восстановили свою независимость и уверенно смотрим в будущее», - отметил Хачатрян в своем поздравительном послании.

А премьер-министр в канун Пасхи поздравил верующих, прочитав 22-й псалом Давида.