«У нас больше нет планок, у вас есть окрашенные кровью красные линии» - Давид Бабаян

«Красная черта состоит в том, что мы не будем в составе Азербайджана, это однозначно», - добавил Бабаян.

Он подчеркнул, что в Нагорном Карабахе поднялась большая волна недовольства. Бабаян уверен, что это неприемлемо и для всех армян, проживающих в Армении и Диаспоре.

«И здесь нет даже предмета для обсуждения. То есть, любая попытка включения в состав Азербайджана приведет к кровопролитию, приведет к уничтожению Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]. После уничтожения Арцаха Республики Армения не будет, это вопрос времени, очень короткого», - сказал глава МИД Нагорного Карабаха.

В объемной речи в парламенте премьер-министр Армении подчеркнул, что международное сообщество четко говорит: снизьте вашу планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, и вы обеспечите большую международную консолидацию вокруг Армении и Арцаха, в противном случае, мы не сможем вам помочь.

«Это не так, что все международное сообщество против нас и будет нас принуждать. Даже если все международное сообщество будет против нас, но мы будем едины... я говорю теоретически, на практике, конечно, это не так. Мы будем стоять до конца, для нас это неприемлемо», - возразил Бабаян.

Есть возможности, и мы должны работать, чтобы защитить наши интересы, сказал министр иностранных дел Нагорного Карабаха, добавив, что Турция также является членом международного сообщества, который видит Азербайджан в своем составе, а Карабах – в составе Азербайджана.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян считает, что если международное сообщество видит Нагорный Карабах в составе Азербайджана, значит, армянская сторона плохо поработала, и международному сообществу не ясно, что это будет означать выселение армян из Карабаха.

«Необходимо довести до них эту реальность, четко провести эту границу - что невозможно обеспечить права народа Арцаха в составе Азербайджана в каком-либо статусе», - сказал он.

Премьер-министр Армении вчера также сказал, что статус – это не цель, а способ обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха.

Гегам Степанян подчеркнул, что без уточнения статуса ни о какой безопасности речи быть не может. Примером могут служить российские миротворцы, которые сейчас являются гарантами безопасности, однако Азербайджан после завершения последней войны более 100 раз нарушал режим прекращения огня.

«Фактически, безопасность обеспечивают дислоцированный в Арцахе российский миротворческий контингент. И за последние полтора года мы увидели, что вопрос не может быть решен только лишь путем обеспечения безопасности, без уточнения статуса и без формирования четких механизмов», - сказал Степанян.

Заявления Пашиняна были включены в повестку сегодняшнего внеочередного заседания парламента Нагорного Карабаха. Карабахский парламент выступил с заявлением, в котором потребовал от властей Армении «отказаться от своей нынешней губительной позиции».

Вчера президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян провел несколько срочных совещаний, подчеркнув, что они не откажутся от борьбы за реализацию права народов на самоопределение.

Сегодня Араик Арутюнян встретился с бывшими президентами Нагорного Карабаха Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном. Согласно официальному заявлению, обсуждались возможные действия властей.

Какой статус власти Нагорного Карабаха считают возможным? Араик Арутюнян коснулся этого вопроса в ходе совещания, состоявшегося два дня назад в Мардакерте.

«Продолжать жить здесь, имея независимость де-факто, стремясь к дальнейшим изменениям де-юре. Это может быть независимость, это может быть присоединение к Армении, что я считаю маловероятным, но это могут быть также какие-то отношения с Россией по вертикали», - сказал Арутюнян.

Президент Нагорного Карабаха еще раз подчеркнул: «Мы понимаем, что должны жить по соседству [с Азербайджаном], но подчинение невозможно, это неприемлемо».